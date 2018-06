Io sto con Bernardini | la risposta di Laura Pausini è inaccettabile

Conte - Scanzi : “La gaffe su Mattarella? La mancanza di memoria storica è trasversale - ricordo Berlusconi e Renzi” : Il giornalista Andrea Scanzi a L’aria che tira (La7) commenta il discorso per la fiducia di Giuseppe Conte alla Camera, ricordato per la ‘dimenticanza’ relativa al nome di Piersanti Mattarella L'articolo Conte, Scanzi: “La gaffe su Mattarella? La mancanza di memoria storica è trasversale, ricordo Berlusconi e Renzi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

L’uomo uzbeko che guidò un camion contro i pedoni a stoccolma è stato condannato all’ergastolo : Rakhmat Akilov, L’uomo uzbeko che il 7 aprile del 2017 investì i pedoni a Stoccolma, in Svezia, è stato condannato all’ergastolo per reati legati al terrorismo. Akilov, 40 anni, aveva espresso simpatie per lo stato Islamico (o ISIS) prima di The post L’uomo uzbeko che guidò un camion contro i pedoni a Stoccolma è stato condannato all’ergastolo appeared first on Il Post.

Un Posto al Sole Anticipazioni 8 giugno 2018 : Marina e Roberto stringono un patto con Veronica : La difficile situazione nei Cantieri spinge Marina a mettere da parte l'astio per l'imprenditrice per il bene dell'azienda.

Tutto su Gigi D'Alessio : la storia con Anna Tatangelo - le curiosità e i drammi! : ... ma dove forse con i progressi della scienza ora lei avrebbe sconfitto il brutto male che se l'è portata via' , ha raccontato il cantante a Famiglia Cristiana. Dopo la scomparsa dei suoi genitori ha ...

L’instore tour di Einar per l’album omonimo - tutti gli appuntamenti con i firmacopie : il calendario aggiornato : Annunciato l'instore tour di Einar per l'album omonimo che segna il suo debutto discografico dopo Amici di Maria De Filippi: quest'estate il cantante sarà in giro per tutta la penisola per promuovere il disco ed incontrare i fan nelle principali città italiane. Il disco di Einar è uscito lo scorso venerdì 1 giugno per Sony Music Italy, e contiene ben quattro inediti tra cui Non c'è, Salutalo da parte mia e Chi ama non dimentica, presentati ...

PlayStation store : gli sconti Days of Play tornano questa settimana : Arrivano ottime notizie per tutti i giocatori PlayStation 4, da domani, 8 giugno, fino al 18 giugno sono in programma gli sconti dei Days of Play, annunciati poco tempo fa da Sony Interactive Entertainment (SIE).Su PlayStation Store saranno disponibili numerose offerte per una vasta gamma di giochi, come God of War Digital Deluxe Edition, Far Cry 5, Gran Turismo Sport, Call of Duty: WWII Gold Edition e Shadow of the Colossus.Le promozioni ...

Matteo Gentili e Alessia Prete : dopo il Grande Fratello la storia continua : Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete : all'interno della casa del Grande Fratello , i due giovani si sono conosciuti ed innamorati e adesso che il reality è ...

Condannato all'ergastolo Rakhmat Akilov - l'attentatore di stoccolma : Rakhmat Akilov , quarantenne uzbeco richiedente asilo, è stato Condannato all' ergastolo dalla magistratura svedese per avere ucciso cinque persone lungo la Drottninggatan di Stoccolma, investendole ...

Fabrizio Corona sulla storia con Belen : ‘Finita perché avevo 13 anni di galera davanti’ : “E’ stata una storia importantissima. A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie perché è la madre di mio figlio. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera… sono una vita”. Chi parla, naturalmente, è Fabrizio Corona che si confessa a Federica Panicucci nel corso di una lunga intervista rilasciata in studio a Mattino Cinque, in onda venerdì 8 giugno su Canale 5 (QUI il video della ...

Svezia : ergastolo all'attentatore che uccise 5 persone con un camion - : Il cittadino uzbeko, che si trovava a Stoccolma nelle vesti di richiedente asilo, è stato condannato per i reati di omicidio e tentato omicidio con finalità terroristiche. L'uomo durante il ...

The Walking Dead : The Final Season si mostra in un nuovo teaser trailer. Confermata la data di lancio per il mese di agosto : Dal suo debutto nel 2012, l'acclamato adattamento episodico di The Walking Dead di Telltale Games ha portato i giocatori lungo un viaggio emozionante e tra poco, in estate, inizierà ufficialmente il primo capitolo di The Walking Dead: The Final Season (e la fine della storia di Clementine).Come riporta Dualshockers, Telltale Games ha svelato il primo trailer di The Walking Dead: The Final Season, che mostra una Clementine molto più anziana ...

Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone/ Governo - stoccata del premier : "Anac - risultati deludenti" : Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone, stoccata del presidente del Consiglio all'Anac: Governo M5s-Lega, la replica dell'Autorità Nazionale anticorruzione (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni e la foto con Sara Affi Fella : "Tutto apposto" : I "MastriFella" mettono a tacere tutte le insinuazioni sul dopo scelta con foto e dediche su Instagram

Pier Silvio Berlusconi : «Mio padre dietro Elliott o Li? Barzellette - Fininvest ha già risposto» : «È una barzelletta. Fininvest ha già risposto, sono cose ridicole», ha commentato il figlio di Silvio Berlusconi. L'articolo Pier Silvio Berlusconi: «Mio padre dietro Elliott o Li? Barzellette, Fininvest ha già risposto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.