Inter | Joao Mario per arrivare a Dembélé

Inter - missione in Belgio per Dembelé : Joao Mario possibile contropartita : L' Inter non molla Mousa Dembelé . Secondo Il Corriere dello Sport , dopo la missione a Londra della scorsa settimana di Ausilio e Gardini , questa sera un osservatore del club nerazzurro sarà a Bruxelles per assistere all'amichevole che vedrà impegnato il ...

Joao Mario/ Addio all’Inter : è finita - non torno in Serie A - ma valgo 45 milioni! : Joao Mario dà l’Addio all’Inter in modo netto: con i nerazzurri è finita, non voglio tornare in Serie A, neanche con altre squadre, ma valgo 45 milioni. Parole importanti del portoghese(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 12:25:00 GMT)

Calciomercato Inter - Joao Mario : 'Non torno. 45 milioni? Li valgo. E direi di no a Juve e Milan' : Joao Mario: "Idee chiare, non torno all'Inter" Joao Mario poi aggiunge: "La Premier League è un altro mondo. E la mia non è rabbia: prendo atto della situazione al netto dell'anno e mezzo trascorso a ...

Inter - Joao Mario sbatte la porta in faccia ai nerazzurri : “non torno in Serie A. 45 milioni spesi per me? Li valgo” : Il centrocampista portoghese ha fatto sapere di non essere Interessato ad un ritorno a Milano, considerando conclusa l’esperienza con l’Inter L’esperienza di Joao Mario con la maglia dell’Inter è terminata, è lo stesso portoghese a mettere la parola fine ad un capitolo della propria carriera tutto da dimenticare. Il centrocampista campione d’Europa in carica con la propria Nazionale non ha brillato in nerazzurro, ...

Joao Mario : 'Valgo 45 milioni - ma non torno all'Inter. Direi no a Juve e Milan' : La Premier League è un altro mondo'. 'Non è rabbia, prendo atto della situazione al netto dell'anno e mezzo trascorso a Milano . L'idea è chiara: non torno. Sono solo sincero. Non ci sarebbe il fuoco ...

Joao Mario - un peso per l'Inter : c'è l'idea di un prestito bis : Il suo passaggio in prestito al West Ham è servito per rimetterlo in circolo, per mostrare al mondo che il campione d'Europa esiste ancora ed è abilissimo. Calciomarket, Higuain-Icardi, l'intreccio. ...

Valencia - Alemany : "Inter - niente sconti per Joao Cancelo/ Il dg : "Riscatteremo Kondogbia" : le cifre : Valencia, Alemany: "Inter, niente sconti per Joao Cancelo". Il direttore generale annuncia anche il riscatto del cartellino di Geoffrey Kondogbia, le cifre(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:14:00 GMT)

Dalla Spagna : l'Inter ha deciso - ecco quale sarà il futuro di Joao Cancelo Video : l'Inter si appresta a giocare una vera e propria finale contro la Lazio nell'ultima giornata di campionato, domenica alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una sfida decisiva per la qualificazione in Champions League, dove la squadra di Luciano Spalletti è chiamata a vincere per raggiungere i biancocelesti in classifica a 72 punti e superarli in virtù degli scontri diretti, visto che nella gara di andata giocata al Meazza il risultato fu di ...

Inter - Joao Cancelo a rischio/ Calciomercato : Valencia non concede deroghe - 3 alternative : Inter, Joao Cancelo a rischio: il Valencia non concede deroghe sui 35 milioni del riscatto, la dirigenza nerazzurra valuta 3 alternative per la fascia destra(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:12:00 GMT)

Inter - arriva una mossa sorprendente per trattenere Joao Cancelo Video : Continua a tener banco la questione #Joao Cancelo in casa #Inter. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro dal #valencia, una cifra alta e da esercitare entro il 30 giugno, nonostante la necessita' della societa' nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro quella data per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Dopo un inizio di stagione in ...

Inter - arriva una mossa sorprendente per trattenere Joao Cancelo : Continua a tener banco la questione Joao Cancelo in casa Inter. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro dal Valencia, una cifra alta e da esercitare entro il 30 giugno, nonostante la necessità della società nerazzurra di chiudere il bilancio in pareggio entro quella data per liberarsi definitivamente dai paletti imposti dalla Uefa per il Fair Play Finanziario. Dopo un inizio di stagione in ...

Inter-Cagliari - Joao Cancelo segna e avverte : "Chiudiamo la partita" : Le parole del portoghese durante l'intervallo di San Siro . p> INTER CAGLIARI/ Dopo aver segnato il gol del vantaggio, Joao Cancelo è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' durante l'intervallo di Inter-Cagliari : 'Sono molto contento per la mia prima rete in Serie A, adesso dobbiamo andare avanti così, cercando di essere più concreti per chiudere la partita'.

Joao Mario svela : “con l’Inter è finita” - il calciatore parla del futuro : L’esperienza con la maglia dell’Inter non è stata positiva, adesso prova a rinascere con la maglia del West Ham. Joao Mario parla del futuro al sito ufficiale del club inglese: “Contro il Chelsea sarà una bella partita, difficile, ma faremo del nostro meglio e, ovviamente, proveremo a conquistare qualche punto. Sono felice per il gol, ma soprattutto per aver aiutato la squadra ad ottenere una vittoria importante. I tifosi sono ...