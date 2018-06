huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Instagram sfida Facebook e Youtube: i video dureranno fino a 1 ora - DiDimiero : RT @HuffPostItalia: Instagram sfida Facebook e Youtube: i video dureranno fino a 1 ora - HuffPostItalia : Instagram sfida Facebook e Youtube: i video dureranno fino a 1 ora - FEMsrl : Instagram, parte la sfida a Facebook e Youtube: i video dureranno fino a un'ora -

(Di giovedì 7 giugno 2018)dice addio alle limitazioni e lo fa partendo dalla durata dei. Sul social network, infatti, sarà prossimamente possibile postare filmati dalla durata di un'ora.Secondo il Wall Street Journal,starebbe introducendo questa nuova funzione perché vorrebbe concentrarsi e migliorare l'esperienza degli utenti per quanto concerne la condivisione e la produzione di filmati. Si tratterebbe di una vera e propriaalle altre due piattaforme social.Il vecchio limite dei 60 secondi (fissato a 15 secondi per le stories per cui però, al momento, non si prevedono modifiche), infatti, sarebbe ritenuto deleterio dagli sviluppatori di. A essere privilegiati saranno anzitutto iin formato verticale: questo fa capire come la navigazione da app per smartphone sia considerata prioritaria rispetto alla navigazione da PC.Solo ...