Insomniac Games ci porta nella realtà virtuale con Stormland

Ecco il nuovo titolo VR di Insomniac Games : Senza dubbio il nuovo Spider-Man è un grosso progetto sul quale Insomniac Games deve dare il massimo ma questo non vuol dire che lo studio non abbia altri titoli in cantiere. Come riporta Gamingbolt è stato appena rilasciato un video dal titolo "Reclaim Your World" in cui gli sviluppatori parlano della loro evoluzione partendo dagli albori dello studio. Inoltre la parte finale del video fa da teaser per un misterioso titolo sci-fi VR per Oculus ...

Insomniac Games : assunto un ex designer di Naughty Dog per lavorare a Spider-Man : In casa Insomniac Games le assunzioni non si sono certo fermate: come riporta VG247 la celebre SH continua ad assumere per assicurarsi la perfetta riuscita del tanto atteso Spider-Man per PlayStation 4.In un Tweet un ex dipendente Naughty Dog ha infatti annunciato di essersi unito a Insomniac in un modo piuttosto simpatico, ovvero mostrando i calzini di Spidey che ha deciso di indossare per il suo primo giorno di lavoro.Lo sviluppatore presso ...

Alla scoperta dello Spider-Man e del Peter Parker di Insomniac Games : Non sono quelli visti recentemente nell'ultimo film standalone o all'interno di Captain America: Civil War, non sono quelli dei vecchi film e non sono quelli dei fumetti. Chi sono il Peter Parker e lo Spider-Man tratteggiati dai ragazzi di Insomniac Games? Game Informer ha discusso di queste due facce della stessa medaglia all'interno di un nuovo articolo che ci permette di scoprire la visione dietro Alla creazione di queste particolari versioni ...

Come funziona il combattimento di Spider-Man? Ce lo spiega Insomniac Games : Spider-Man si propone Come la grande esclusiva PS4 della seconda metà di questo 2018, un progetto che ha il non facile compito di dimostrare Come nel mondo dei videogiochi ci sia spazio per un grandissimo titolo dedicato all'Uomo Ragno. Insomniac Games proverà a fare per Spider-Man ciò che Rocksteady ha fatto per Batman grazie alla serie Arkham.Il gioco sembra in effetti avere dei punti in comune con i titoli dedicati all'Uomo Pipistrello e uno ...

Sunset Overdrive : niente patch per Xbox One X - ma Insomniac Games ha diverse idee per un sequel : In una sessione di domande e risposte su ResetERA, il community director di Insomniac, James Stevenson, ha risposto a una grande quantità di domande degli utenti del forum, e così facendo ha rivelato alcune cose interessanti su Sunset Overdrive.Come riporta Gamingbolt, quando è stato chiesto se ci fosse la possibilità di una patch 4K in uscita nel prossimo futuro per Sunset Overdrive, per sfruttare le funzionalità aggiuntive di Xbox One X, ...

Spider-Man : Insomniac Games spiega la scelta dei 30fps per la versione PS4 Pro : Gli ultimi giorni hanno visto come assoluto protagonista Spider-Man di Insomniac Games. Lo studio ha finalmente comunicato la data di lancio dell'esclusiva PS4 e ha condiviso moltissimi dettagli, rendendo più chiaro ai giocatori cosa devono aspettarsi dal gioco.Tra le numerose informazioni comparse in rete ultimamente, Insomniac ha parlato anche della versione PS4 Pro: a quanto pare, sulla console premium di Sony il titolo girerà a 30fps. I fan, ...

Spider-Man troppo scriptato e con troppi QTE? Insomniac Games risponde alla critica : Recentemente vi abbiamo parlato del sistema di movimento e spostamento con le ragnatele e della cura certosina che Insomniac Games ha riposto nella creazione di questo particolare aspetto di Spider-Man. In questa notizia non ci concentriamo su una caratteristica presentata dagli sviluppatori ma su una critica che probabilmente ha sfiorato la mente di non pochi appassionati che hanno dato un'occhiata ai primi trailer e filmati del gioco.Un utente ...