Innovazione & salute | a Negrar VR le metastasi alla colonna si debellano con la

(Di giovedì 7 giugno 2018) Dopo i risultati più che soddisfacenti che sta ottenendo nella cura delleal cervello con una tecnica testata come primo centro al mondo, il Professor Filippo Alongi, Direttore della Radioterapia Oncologica dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di, in provincia di Verona, affronta da pioniere una nuova sfida: la cura fino all’eradicazione totale, superando la finalità palliativa, dellespinali in pazienti oncologici selezionati attraverso una metodica ed una tecnologia che finora nessuno ha mai utilizzato in Europa. Si tratta di una tecnica di radiochirurgia da circa un mese applicata ai primi pazienti ed i cui risultati verranno presentaticomunità internazionale a settembre, in occasione della Conferenza di Radiochirurgia di Monaco di Baviera. La metodologia consiste nell’irradiare, con una o poche sedute ambulatoriali da meno di dieci minuti ciascuna, ...