Iniziano le riunioni del Bilderberg | quella cena top secret a Torino

ilgiornale

(Di giovedì 7 giugno 2018) Il Clubha iniziato i lavori. Da oggi, all' Hotel Nh Lingotto di, i grandi della finanza, della comunicazione e della politica sono al lavoro nella sala conferenze del grande complesso torinese per parlare di populismi, Russia, elezioni Usa e tanti altri argomenti. Tutti, come sempre, coperti dal totale anonimato. ...