Inghilterra | Amazon sbarca in Premier | acquistati i diritti tv

Amazon - i diritti degli US Open in Inghilterra e Irlanda per 40 milioni di dollari : Il colosso statunitense dell'e-commerce ha siglato un accordo per trasmettere in Inghilterra e Irlanda uno dei maggiori tornei di tennis: gli US Open. L'articolo Amazon, i diritti degli US Open in Inghilterra e Irlanda per 40 milioni di dollari è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.