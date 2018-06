INES ZORREGUIETA | MORTA SUICIDA LA SORELLA DELLA REGINA D' OLANDA Ultime notizie | colpa

Morta Inés - la sorella minore della regina d’Olanda Maxima Zorreguieta : probabile suicidio : Morta Inés , la sorella minore della regina d’Olanda Maxima Zorreguieta : probabile suicidio Per anni aveva sofferto di anoressia, anche per questo aveva fatto discutere la decisione del presidente argentino di darle un incarico Continua a leggere L'articolo Morta Inés , la sorella minore della regina d’Olanda Maxima Zorreguieta : probabile suicidio proviene da NewsGo.

È morta Inés Zorreguieta - sorella della regina d'Olanda Maxima. Probabile suicidio : La sorella minore della regina Maxima di Olanda, Inés Zorreguieta, 32 anni, è morta mercoledì sera a Buenos Aires, in Argentina. Lo conferma l'ufficio di comunicazione della famiglia reale olandese. Si tratta probabilmente di un suicidio. I media argentini in questi ultimi anni hanno parlato più volte dei problemi di Inés Zorreguieta, segnata, in passato, anche dall'anoressia. La vita della sorella della ...