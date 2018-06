India | Banca centrale aumenta tassi di 25 punti base

India - Banca Centrale alza i tassi a sorpresa : Teleborsa, - La Reserve Bank of India ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al 6,25% dal precedente 6%. Una mossa che spiazza gli analisti che si attendevano lo status quo. L'...

India - Banca Centrale alza i tassi a sorpresa : La Reserve Bank of India ha deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base al 6,25% dal precedente 6%. Una mossa che spiazza gli analisti che si attendevano lo status quo. L'ultimo rialzo dei ...

Dalla banca robotizzata in Cina alle decine di morti in India : la rassegna dal mondo : Andiamo a scoprire alcune delle notizie principali che arrivano dal mondo. banca hi-tech Una banca totalmente robotizzata. A Shanghai, in Cina, è stata aperta la prima filiale di un'agenzia di ...

India : Banca asiatica di sviluppo - crescita del 7 per cento potrebbe raddoppiare in 10 anni : ... - La crescita prevista del prodotto interno lordo dell'India di oltre il 7 per cento per l'attuale bilancio fiscale è "incredibilmente veloce" e se si manterrà questo slancio, le stime dell'economia ...

Rivoluzione FinTech attirerà chi è senza conto in banca di Cina e India : L'introduzione di nuove tecnologie FinTech potrebbe riuscire ad abbassare il costo del superamento degli ostacoli che impediscono alle persone di entrare nel mondo bancario, come quelle di inaccessibilità geografica o normativa . Come afferma un articolo su Quartz, si deve calcolare che un quinto della popolazione mondiale è senza soldi e che finora non è ...