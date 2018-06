Incontro col cast di Skam Italia al Biografilm Festival | il programma dal 7 giugno con il

Calciomercato Inter - si fa sul serio per Malcom : Incontro col Bordeaux : L'Inter fa sul serio per Malcom. Dopo l'Interesse emerso nei giorni scorsi, la società nerazzurra ha incontrato a Milano il presidente del Bordeaux e gli agenti del talentuoso esterno d'attacco ...

SALVINI - MIGRANTI : SCONTRO DIPLOMATICO CON TUNISIA/ “Pronto a Incontro col ministro” : convocato ambasciatore : MIGRANTI, SALVINI: "Minniti? Discreto lavoro". Il ministro dell'Interno fa il punto al Viminale: "la Ue ci aiuti o sceglieremo altre vie". Tunisi convoca l'ambasciatore per le frasi(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:40:00 GMT)

muse trento * 'SCIENZA A ORE SEI' : L'Incontro di mercoledì 6 giugno sarà dedicato al tema del cambiamento climatico - : "Scienza a ore sei" è il ciclo di aperitivi scientifici che a partire da marzo vede protagonisti i cittadini in dialogo con ricercatori e comunicatori di Università di trento, muse-museo delle ...

Oggi Incontro pubblico : 'Perché la raccolta porta-a-porta a Livorno?' : ... i pro e i contro , la soluzione migliore dei problemi, le prospettive future nella gestione dei rifiuti, gli incentivi tariffari e la lotta all'inquinamento in città, in Europa e nel mondo. Il ruolo ...

Napoli - colpo Verdi per 25 milioni : martedì l'Incontro con il calciatore : All'arrivo dell'estate consegue un'impennata delle temperature e quindi anche quelle piste di mercato che in inverno si erano raffreddate, ritornano prepotentemente a farsi bollenti. È questo il caso ...

Tumori - il Presidente degli Oncologi : “Chiederemo un Incontro al ministro sul nodo dei costi” : “Come Associazione italiana di Oncologia medica dovremo metterci in contatto con il nuovo ministro della Salute”, Giulia Grillo. E il primo tema che va posto “è sicuramente la possibilità di trattare i pazienti, all’interno di un percorso di sostenibilità, con il miglior trattamento disponibile, impegnandoci noi Oncologi a individuare correttamente i malati che potranno beneficiarne e chiedendo al ministero ...

Singapore si prepara a ospitare l'Incontro del secolo tra Trump e Kim : Se finalmente avrà luogo, l'incontro promette di essere uno dei più grandi eventi geopolitici degli ultimi anni e si svolgerà sotto i riflettori di tutto il mondo. Il precedente evento di interesse ...

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta l’Incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Napoli - Incontro con Torreira : si cerca accordo diverso dalla clausola - la Sampdoria “ascolta” : Lucas Torreira potrebbe essere il sostituto di Jorginho al Napoli dato che l’italiano sembra in procinto di firmare con il Manchester City Il Napoli si è gettato a capofitto su Lucas Torreira dopo aver quasi concluso la cessione di Jorginho al Manchester City. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, sarebbe in corso in queste ore un incontro tra i vertici della Sampdoria e quelli partenopei, per definire il passaggio di Torreira al ...

Salvini : «Di Maio riapre? Non è un mercato. Voto - ma non a luglio». Cottarelli al Colle - Incontro informale : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

