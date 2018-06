Incendio nel ragusano | evacuato il Club Med di Scoglitti 700 persone allontanate

Incendio nel Ragusano - evacuato un villaggio : 700 turisti si riversano in spiaggia : Molti turisti si sono riversati in spiaggia, spegnimento difficile a causa del vento

Torino - sgomberato campo nomadi abusivo dopo un Incendio nelle baracche : Torino - Si sono concluse senza intoppi, poco dopo le 8 a Torino, le operazioni di sgombero del campo nomadi abusivo di corso Tazzoli, dove due domeniche fa era scoppiato un vasto incendio che aveva ...

Ancora un Incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Firenze - Incendio nella scuola materna : evacuati 150 bambini : Un principio d'incendio si è verificato questa mattina in una scuola materna di via Giovanni da Montorsoli, nella zona del quartiere dell'Isolotto, a Firenze. I bambini, 150 in tutto, sono stati ...

Padova - Incendio all'impianto di pannelli solari/ Video Limena - stabilimento Elbi in fiamme - "restate in casa" : Padova, impianto solare scatena incendio nello stabilimento Elbi di Limena: il comune invita la popolazione a non uscire di casa, ecco il Video delle fiamme(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:42:00 GMT)

Vigorovea - Incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Incendio in un canile nel Bolognese : animali illesi : Un Incendio è divampato nella notte presso il canile di Calderara di Reno, in provincia di Bologna: ignote le cause. La struttura ospita circa 60 cani: nessun animale sarebbe rimasto ferito. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno raggiunto via Saletta qualche minuto dopo mezzanotte e l’intervento è terminato intorno alle 3. L'articolo Incendio in un canile nel Bolognese: animali illesi sembra essere il primo su Meteo Web.

Scoppia Incendio nel Veronese - colorificio in fiamme : L'incendio è Scoppiato nel primo pomeriggio. Il sindaco Giaretta ai cittadini: "Tenete le finestre chiuse e non uscite di casa"

Madre e figlio muoiono nell’Incendio della loro abitazione : Due persone, una donna e suo figlio, sono morte nell'incendio della loro abitazione a Grado, piccolo centro della provincia di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. Inutili i soccorsi, che sono giunti poco dopo la mezzanotte. Sul posto ancora i vicini del fuoco, che stanno cercando di appurare le cause dell'incendio, ancora sconosciute.Continua a leggere

Cremona - pensionato muore nell'Incendio della sua abitazione : Un pensionato di 82 anni, Luigi Aquilino, ha perso la vita nell'incendio che ha distrutto l'appartamento in cui viveva a Cremona, al primo piano di uno stabile in via Ghisleri 40, vicino al centro. Le ...