Incendio in una riserva nel Ragusano | evacuato un villaggio turistico

Ancora un Incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Attentato contro l'Esercito a Roverè della Luna Incendio doloso : in fiamme mezzi militari : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Bisesti, fedelissimo di Salvini eletto segretario ...

Genova - Incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata insieme ai suoi cani | : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Genova - Incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata insieme ai suoi cani| : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Via Crocco - Incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata| : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Incendio in un appartamento a Genova - muore una donna di 68 anni : Incendio in un appartamento a Genova, muore una donna di 68 anni Ancora ignote le cause del rogo, in cui sono hanno perso la vita anche due cani Parole chiave: Incendio Genova ...

Via Crocco - Incendio all’alba in una casa : L’incendio pare essere scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo che ha avvolto l’appartamento e ucciso la donna

Autobus distrutto da un Incendio - colpa di una scintilla dall'impianto a metano : FANO - Paura a bordo a Fano, nelle Marche, dove un Autobus di linea ha preso improvvisamente fuoco. E' accaduto questa mattina intorno alle 11,30 nella zona di Carignano, dove l'automezzo di Ami-...

Autobus distrutto da un Incendio - colpa di una scintilla dall'impianto a metano : FANO - Paura a bordo a Fano, nelle Marche, dove un Autobus di linea ha preso improvvisamente fuoco. E' accaduto questa mattina intorno alle 11,30 nella zona di Carignano, dove l'automezzo di Ami-...

Incendio in una casa nel Goriziano : madre e figlio morti a Grado : Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado Continua a leggere L'articolo Incendio in una casa nel Goriziano: madre e figlio morti a Grado proviene da NewsGo.

Arezzo - Incendio in unabitazione : due intossicati : Due persone sono rimaste intossicate in un incendio che è scoppiato all'interno di un appartamento a Castiglion Fiorentino , Arezzo, . Le fiamme sono divampate, per cause da accertare, nell'abitazione ...

Incendio in una casa nel Goriziano : madre e figlio morti a Grado : Due persone, una donna e suo figlio, sono morte la notte scorsa nella loro abitazione, in via Riva Foscolo, a Grado , Gorizia, . madre e figlio sono stati uccisi dal fumo dell'Incendio che ha ...

Grado - Incendio in una casa : morti madre e figlio - : Una donna 87enne e il figlio 51enne sono deceduti probabilmente soffocati dal fumo causato da un rogo divampato nella loro abitazione in provincia di Gorizia. Aperta un'inchiesta: dai primi ...

Grado - Incendio in una casa : morti madre e figlio : Grado, incendio in una casa: morti madre e figlio Una donna 87enne e il figlio 51enne sono deceduti probabilmente soffocati dal fumo causato da un rogo divampato nella loro abitazione in provincia di Gorizia. Aperta un'inchiesta: dai primi accertamenti pare che le fiamme si siano sprigionate ...