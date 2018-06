Incendi | in fiamme sterpaglie a Catania | fuoco vicino ai palazzi | scuola evacuata

Torna l’emergenza Incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...

Torna l’emergenza Incendi - scirocco soffia sulle fiamme nel Ragusano : evacuato Club Med : Torna l’emergenza incendi nel Ragusano. Il forte vento di scirocco che ha alimentato un incendio nella zona del Club Mediterranee ibleo – tra Vittoria e Santa Croce – ha reso necessaria l’evacuazione dagli alloggi, degli ospiti del villaggio. Le persone sono state indirizzate verso la spiaggia, considerata al momento la zona più sicura; la polizia ha interrotto la strada di accesso. Richiamati tutti i vigili del fuoco in ...

Incendio hotel Mandarin Londra/ Ultime notizie video - fiamme a Knightsbridge : centinaia di pompieri sul posto : Incendio hotel Mandarin a Londra, Ultime notizie video: fiamme a Knightsbridge: centinaia di pompieri sono accorsi sul posto per cercare di rimediare a una situazione di panico generale.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 19:11:00 GMT)

Incendi : Vicenza - fiamme in tetto municipio di Torrebelvicino : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - Alle 10.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro presso il municipio di Torrebelvicino per l’Incendio di un sottotetto di una pensilina di legno innescato dall’impianto elettrico dei pannelli fotovoltaici: evacuato il personale prima dell’arrivo dei socc

Incendi : Vicenza - fiamme in tetto municipio di Torrebelvicino : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Alle 10.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro presso il municipio di Torrebelvicino per l’Incendio di un sottotetto di una pensilina di legno innescato dall’impianto elettrico dei pannelli fotovoltaici: evacuato il personale prima dell’arrivo dei soccorsi. I pompieri accorsi da Schio e Vicenza anche con l’autoscala, hanno spento le fiamme evitando l’estensione ...

Incendi : Vicenza - fiamme in tetto municipio di Torrebelvicino : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) – Alle 10.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Aldo Moro presso il municipio di Torrebelvicino per l’Incendio di un sottotetto di una pensilina di legno innescato dall’impianto elettrico dei pannelli fotovoltaici: evacuato il personale prima dell’arrivo dei soccorsi. I pompieri accorsi da Schio e Vicenza anche con l’autoscala, hanno spento le fiamme evitando l’estensione ...

Incendi - fiamme in un appartamento di Roma : 6 intossicati : Momenti di paura questa mattina a Roma. Un Incendio è divampato in un appartamento al secondo piano di uno stabile di 5, in via Temistocle Calzecchi Onesti, vicino viale Marconi. Sul posto, intorno alle 6:40, due squadre dei vigili del fuoco che hanno impedito alle fiamme, che si sono sviluppate presumibilmente dalla cucina, di raggiungere altri locali. La famiglia di quattro persone (due adulti e due ragazzi) che occupavano l’abitazione ...

Ancora un Incendio nella notte a Lecce - in fiamme una Toyota Aygo. Indaga la Polizia - : Non accenna minimamente a placarsi l'ondata di incendi che stanno colpendo il Salento in questi giorni. Appena una giornata di tregua e che nella nottata appena trascorsa, a Lecce, è andata a fuoco un'...

Incendio a Napoli : capannone che ospita migranti in fiamme/ Ultime notizie - video : colonna di fumo in via Brin : Incendio a Napoli: capannone che ospita migranti in fiamme. Ultime notizie, video: colonna di fumo in via Brin, residenti abusivi in fuga. Gli aggiornamenti sul rogo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:34:00 GMT)

L'impianto scatena un Incendio : fumi neri dallo stabilimento in fiamme : LIMENA - Un'alta colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. A bruciare è la copertura del capannone della ditta di termoidraulica Elbi di Limena , in provincia di Padova. Ben otto ...

Padova - Incendio all'impianto di pannelli solari/ Video Limena - stabilimento Elbi in fiamme - "restate in casa" : Padova, impianto solare scatena incendio nello stabilimento Elbi di Limena: il comune invita la popolazione a non uscire di casa, ecco il Video delle fiamme(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:42:00 GMT)

Vigorovea - Incendio in ditta smaltimento rifiuti/ Fiamme domate nella notte - "nessun pericolo particolare" : Vigorovea, incendio in ditta smaltimento rifiuti: operazioni di spegnimento durate tutta la notte, Fiamme domate ma ancora ignote le cause. L'appello del sindaco(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:18:00 GMT)

Attentato contro l'Esercito a Roverè della Luna Incendio doloso : in fiamme mezzi militari : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Bisesti, fedelissimo di Salvini eletto segretario ...

Incendiato deposito a Crotone - fiamme provocano esplosione : Crotone - Hanno dovuto lavorare per oltre tre ore i vigili del fuoco di Crotone che sono intervenuti la scorsa notte, con l'ausilio di due automezzi, in via Botteghelle per spegnere un incendio di ...