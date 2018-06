Inaspettati ritardi per le consegne di Iliad Italia | situazione aggiornata al 7 giugno

optimaitalia

(Di giovedì 7 giugno 2018) Ci sono notizie poco incoraggianti per quanto riguardae parte degli utenti che ha deciso di acquistare una SIM appena aperte le vendite online. Dopo la presentazione di Benedetto Levi, infatti, era passato il messaggio relativo alla copertura di un milione di schede, visto che il piano base contenente minuti illimitati e 30 GB per la connessione dati a 5,99 euro doveva ritenersi valido proprio per questo numero di persone. Trattandosi di una compagnia telefonica che intende competere coi colossi di questo settore, è chiaro che tutti hanno dato per scontata l'assoluta copertura dell'operatore.Nel messaggio in questione, riportato anche all'attenzione della nostra redazione,si giustifica parlando proprio del grande successo riscontrato dopo il lancio delle prime SIM. Va detto che il ritardo della consegna, ad oggi, va considerato a tempo indeterminato. ...