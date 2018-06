In Spagna nasce il nuovo governo ' rosa' di Pedro Sanchez

In Spagna nasce il "governo delle donne" : sono 11 su 17 - e tutte in ruoli chiave : La Spagna volta pagina, il nuovo primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha presentato ieri il suo governo a maggioranza femminile. Su 17 ministri, 11 sono donne. Arrivato al potere venerdì, dopo la caduta del...

Spagna - l’astro nascente di Rajoy si dimette per la crema antirughe rubata. E se avesse trafugato soldi alle Cayman? : C’è qualcosa di strabiliante e nient’affatto consolatorio nella storia di Cristina Cifuentes, 53 anni, fino a qualche settimana fa astro nascente del partito di Mariano Rajoy, il premier spagnolo e oggi destinata alle dimissioni da ogni incarico e all’oblio perpetuo. La signora è stata pizzicata in un supermercato con due vasetti di crema antirughe in borsa. Penosa la foto nella quale si vede l’influente politica tirar ...