In Giordania non si farà più la riforma fiscale che aveva provocato enormi proteste la

La rimozione del premier non placa le proteste anti-austerity in Giordania. Il Re : "Paese a un bivio" : Migliaia di manifestanti sono tornati la notte scorsa nelle strade di Amman nonostante la decisione annunciata ieri dal re Abdullah II di rimuovere il primo ministro Hani Malki in seguito a un'ondata di proteste popolari contro un programma di austerity varato dal suo governo e sostenuto dal Fondo monetario internazionale. Testimoni hanno riferito che i partecipanti alla dimostrazione hanno cercato di radunarsi intorno all'ufficio del premier, ...