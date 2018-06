In Francia Macron ha fatto due conti e ha bocciato il reddito di cittadinanza

Salvò 2 bambini - ma sarà espulso : il caso di Aymen divide la Francia - e getta ombre su Macron - : Il video del migrante del Mali, Mamoudou Gassama, che scala quattro piani del palazzo e salva un bambino appeso al balcone lo ha reso - giustamente - una celebrità in tutto il mondo. Milioni di persone hanno visto e condiviso le immagini su internet, e il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato Gassama all'Eliseo per complimentarsi e promettergli i documenti e la ...

Francia - indagato braccio destro di Macron per conflitto di interessi - : La procura nazionale finanziaria francese ha aperto un'inchiesta su Alexis Kohler, segretario generale dell'Eliseo. L'accusa, nata da una denuncia di un'associazione anticorruzione, riguarda i suoi ...

Brigitte Bardot scrive a Macron/ Francia - telecamere nei macelli : “Resterai sordo alla sofferenza animale?” : Brigitte Bardot scrive a Macron, l'assemblea nazionale francese ha votato a favore per introdurre le telecamere nei macelli: “Resterai sordo alla sofferenza animale?”.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:52:00 GMT)

Francia : sondaggio - Macron? cresce malcontento imprenditori : Parigi, 28 mag. (AdnKronos) – cresce il malcontento degli imprenditori francesi nei confronti del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. E’ quanto emerge dal barometro Cci France – La Tribune realizzato da OpinionWay. La soddisfazione degli imprenditori ha perso 34 punti tra giugno 2017 e maggio 2018 (75% contro 41%). Il livello di insoddisfazione, invece, sale dal 21 al 59% (+38 punti). A pesare sulla ...

La protesta anti Macron non si ferma in Francia : "Se necessario, arriveremo alla rivoluzione!". Sylvain, impiegato 40enne, risponde con un pizzico di ironia quando gli viene chiesto fino a dove è pronta a spingersi la "marea popolare" che oggi ha manifestato in tutta la Francia per protestare contro il presidente Macron. Una mobilitazione organizzata da una sessantina di formazioni politiche, sindacali e associative per creare un fronte comune, ufficialmente senza alcuna leadership ...

La Francia in piazza contro le politiche sociali di Macron : La manifestazione nella giornata della "Marea popolare", in risposta alla convocazione di una sessantina di sindacati, contro la politica di Macron. Diverse migliaia di persone hanno iniziato a ...

