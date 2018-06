Ilva | Grillo | chiuderla? no riconvertirla con fondi Ue

sportfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Roma, 7 giu . (AdnKronos) – “Si parla di chiudere l’, cosa che nessuno ha mai pensato. Si pensa ad una riconversione, quindi mantenendo sempre l’occupazione nella bonifica ristrutturando il sito che è enorme, e quindi con grande difficoltà, ma si deve preservare assolutamente il posto di lavoro”. Lo dice Beppein un video postato sul suo blog. “Noi potremmo fare con il reddito di cittadinanza e iche ci sono in Europa, si tratta di circa 2,2 miliardi di euro, che sono stati immessi in un fondo, quando l’Europa si chiamava Ceca, carbone e acciaio, dalle imprese di carbone e dalle imprese dell’acciaio proprio per i prepensionamenti dei lavori usuranti e per le bonifiche. Ora dato che l’è la più grande centrale, produttore dell’acciaio d’Europa, potremmo anche di cercare di accedere direttamente a ...