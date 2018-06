Ilva | Fim Liguria | iniziato scarica barile | Governo chiarisca posizione

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani (2) : (AdnKronos) - I sindacati evidenziano come continui "la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento di Ilva Taranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente: Angelo Fuggiano. E’ chiaro che andra

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani : Roma, 17 mag. (AdnKronos) - In tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva si stanno organizzando 8 ore di sciopero tra oggi e domani. Si proclamano, inoltre, almeno 2 ore di sciopero in tutte le aziende dell’intero settore siderurgico e si chiede di promuovere l’istituzione di una raccolta fondi a favor

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – In tutti gli stabilimenti del gruppo Ilva si stanno organizzando 8 ore di sciopero tra oggi e domani. Si proclamano, inoltre, almeno 2 ore di sciopero in tutte le aziende dell’intero settore siderurgico e si chiede di promuovere l’istituzione di una raccolta fondi a favore delle vittime sul lavoro attraverso la donazione di un’ora di lavoro”. Ad annunciarlo in una nota congiunta sono Fim, ...

Ilva : Fim Fiom e Uilm - 8 ore sciopero in tutti siti gruppo tra oggi e domani (2) : (AdnKronos) – I sindacati evidenziano come continui “la lunga scia di incidenti e morti sui luoghi di lavoro. Ancora una volta nello stabilimento di Ilva Taranto ed ancora una volta un lavoratore di una ditta di subappalto è rimasto vittima di un grave incidente: Angelo Fuggiano. E’ chiaro che andranno accertate le responsabilità e le cause del tragico evento, ma questo non basta. Bisogna fermare questa sequenza di tragici ...

Ilva : Fim - bene contratto governo contro chiusura - riaprire negoziato : Roma, 12 mag. (AdnKronos) - "bene che nei 22 punti della bozza del 'contratto di governo' si sia contrari alla chiusura dell’Ilva anche perché una parte della coalizione evidentemente ha meditato meglio su impatto della superficialità degli slogan liquidatori del più grande siderurgico d’Europa. Spe

Ilva : Fim - bene contratto governo contro chiusura - riaprire negoziato : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – “bene che nei 22 punti della bozza del ‘contratto di governo’ si sia contrari alla chiusura dell’Ilva anche perché una parte della coalizione evidentemente ha meditato meglio su impatto della superficialità degli slogan liquidatori del più grande siderurgico d’Europa. Speriamo che si comprenda in modo strutturale che deve essere un’attenzione ad approfondire in modo serio le ...

Ilva - Fim-Cisl : errore gettare la spugna - riaprire il negoziato : Roma, 10 mag. , askanews, È stato un errore 'gettare la spugna' nella trattativa sull'Ilva ed è necessario invece 'riaprire subito il negoziato'. Lo afferma il segretario generale della Fim-Cisl, ...

Ilva - Fim-Cisl : errore gettare la spugna - riaprire il negoziato : Roma, 10 mag. , askanews, - È stato un errore "gettare la spugna" nella trattativa sull'Ilva ed è necessario invece "riaprire subito il negoziato". Lo afferma il segretario generale della Fim-Cisl, ...

Ilva - assemblea con Fim e Uilm : 'Accelerare la ripresa del negoziato' : Genova - Le segreterie Fim e Uilm con le rispettive Rsu hanno tenuto stamani un'assemblea con i lavoratori dell'Ilva per informarli sull'andamento del negoziato avviato con Mittal che allo stato ...

Ilva : Fim - apertura ArcelorMittal su parte fissa salari : Roma, 13 apr. (AdnKronos) - "In pratica c’è apertura da parte del gruppo ArcelorMittal, affinché la struttura derivante dal Ccnl (parte fissa) anzianità di servizio, livelli retributivi, istituti presenti in busta paga non subiscano variazioni. Rimangono ancora nodi da sciogliere sulla contrattazion

Ilva - Bentivogli - Fim - : non accetteremo esuberi e licenziamenti : Roma, 11 apr. , askanews, 'Non accetteremo nè esuberi nè licenziamenti'. Lo ha detto il leader della Fim, Marco Bentivogli, al termine dell'incontro sull'Ilva presso il ministero dello Sviluppo ...

Ilva - Fim-Cisl : posizioni distanti ma ora si entra nel merito : Roma, 4 apr. , askanews, Al tavolo di trattativa sull'Ilva le posizioni tra i sindacati e l'acquirente Am Investco sono ancora 'distanti' ma si sta cominciando a 'entrare nel merito'. Lo afferma il ...