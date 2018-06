Ilva | Calenda contro Grillo | “Sei come il grande Gatsby Il modo in cui parli della vita

Ilva : Calenda - video Grillo da brividi : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Ho visto il video di @beppe_Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che da lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia”. Lo scrive Carlo Calenda del Pd su twitter. L'articolo Ilva: Calenda, video Grillo da brividi sembra essere il primo su Meteo Web.

Ilva Taranto - Grillo : “Nessuno vuole chiuderla”/ Calenda : “Speriamo”. Sindacati chiedono incontro a Di Maio : Ilva Taranto, Beppe Grillo: “Nessuno vuole chiuderla”. Carlo Calenda: “Speriamo”. Sindacati intanto chiedono incontro a Di Maio, ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 19:25:00 GMT)

Roma, 7 giu. (AdnKronos) – "Ho visto il video di @beppe_Grillo dove da terrazza su mare stile grande Gatsby delirava su riconversione in parco giochi della prima acciaieria europea che da lavoro a 14.000 operai e mi sono venuti i brividi. Mai una buona notizia". Lo scrive Carlo Calenda del Pd su twitter.

Roma, 23 mag. (AdnKronos) – "E quando avrei detto ciò?! Ho detto che chi dice che Ilva si può convertire a gas fa del populismo visto che sa che non si può fare. Ho sempre detto che capisco chi vive a Taranto e chiede la chiusura di Ilva pur non condividendo questa posizione". Così su twitter il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo all'ex presidente di Legambiente, Roberto Della Seta che in un ...

Ilva - Calenda : governo pronto ad aiutare : 13.50 Sull'Ilva "il governo tramite l'amministrazione straordinaria è disponibile a mettere sul piatto ulteriori risorse per chiudere nelle prossime ore". Così il ministro dello Sviluppo. Calenda aggiunge: "Negoziare si può e si deve",ma occorre far "presto"; l'azienda "finirà la cassa a luglio e ricominciare da capo o seguire chi propone soluzioni irrealizzabili rischia di provocare una chiusura tutt'altro che progressiva". Nazionalizzare ...

Ilva - trattativa a oltranza nella notte tra sindacati e Arcelor Mittal : ma l’accordo resta lontano. Calenda : “Fate presto” : Le distanze restano “ancora importanti”, ma ormai la trattativa tra sindacati e i futuri proprietari dell’Ilva va avanti a oltranza. Martedì i rappresentanti dei metalmeccanici e i vertici europei di Arcelor Mittal sono rimasti chiusi, faccia a faccia attorno a un tavolo, dalle 11 fino a notte fonda. Un segnale, quanto meno di buona volontà, di cercare un accordo per evitare che si arrivi al 30 giugno senza accordo: da quel ...

Ilva : Calenda - pronti ad altre risorse : ANSA, - ROMA, 23 MAG - Sull'Ilva "il Governo tramite l'amministrazione straordinaria è disponibile a mettere sul piatto ulteriori risorse per chiudere nelle prossime ore". Lo ha annunciato il ministro ...

Botta e risposta Fioramonti-Calenda su chiusura progressiva Ilva : Roma, 21 mag. , askanews, - Botta e risposta sull'Ilva tra il ministro dello sviluppo economico uscente Carlo Calenda e il consulente economico di M5S Lorenzo Fioramonti. A parlare di chiusura ...

Ilva - Calenda : su Ilva dilettantismo : 17.10 "Chiuderemo Ilva progressivamente non in un anno ma nemmeno in 20/30. Ma come si fanno a dire simili superficialità O la chiudi o la risani. Con quali soldi la tieni aperta a tempo? dilettantismo di chi non ha mai gestito nulla in vita sua. Sulla pelle di 20.000 lavoratori". Lo scrive sul suo profilo Twitter il ministro dello Sviluppo economico,Calenda,commentando le parole del deputatato dei 5S, Fioramonti,sulla chiusura dell'azienda.

Ilva : nel contratto prevista la chiusura. Calenda : riaprire le trattative : Sul Blog delle Stelle al conferma del destino delle acciaierie. Il ministro uscente peroccupato per una possibile deindustrializzazione dell'area -

Ilva : Calenda - pronti a convocare tavolo : ANSA, - ROMA, 19 MAG - "La decisione di chiudere l'Ilva, il più grande impiAnto industriale del Sud Italia, confermata e ufficializzata oggi dal M5S, rende evidente perché il Governo aveva presentato ...