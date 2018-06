Ilary Blasi e Belen Rodriguez - regine dei Mondiali : dal 15 giugno lo show targato Mediaset : È ufficiale, saranno Ilary Blasi e Belen Rodriguez ad animare l'intrattenimento di Mediaset per i Mondiali di Russia 2018. L'annuncio durante la conferenza stampa organizzata a Cologno Monzese per la ...

Mondiali 2018 : la conferenza stampa di Mediaset in diretta. Su Canale 5 Balalaika con Ilary Blasi - arriva la tv aumentata : conferenza stampa dei Mondiali a Mediaset Al fischio di inizio manca una settimana esatta. Il prossimo 14 giugno prenderanno il via in Russia i Mondiali di Calcio 2018. Se per i calciofili questa edizione sarà amara, data l’assenza dell’Italia, dal punto di vista televisivo c’è una grossa novità. Tutte le partite saranno trasmesse sui canali Mediaset in chiaro, contornate da appuntamenti speciali ad hoc. Oggi siamo a Cologno ...

Ilary Blasi batte Alessia Marcuzzi : a lei la conduzione del Summer Festival : Ilary Blasi batte Alessia Marcuzzi e si aggiudica il Wind Summer Festival nel gioco estivo delle conduzioni. I prossimi mesi saranno piuttosto impegnativi per Lady Totti, che si troverà al timone di moltissimi show in prima serata. Dopo la fine delle Iene e in attesa della terza edizione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi si prepara a guidare lo show musicale più atteso dell’estate 2018. Il programma, giunto alla sesta edizione, andrà in ...

Mondiali di Calcio 2018 : come si chiamerà il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi? : come si chiamerà il programma di Nicola Savino e Ilary Blasi sui Mondiali di Calcio 2018? Si vocifera che il titolo del programma sia già stato svelato. Il problema, però, è che pare non piacere molto né agli addetti ai lavori né ai telespettatori. Non si ravvisa nessun collegamento con l’evento sportivo. L’unico legame esistente? Quello con la Russia. Mondiali di Calcio 2018: il nome del nuovo programma Quale è il nome scelto per il ...

Ilary Blasi - regina dell’estate mondiale : A quanto pare quella di Ilary Blasi sarà un’estate mondiale. Il 14 giugno si apriranno i giochi di Russia 2018. L’Italia purtroppo non sarà tra le squadre partecipanti, ma questo non significa che l’evento sia di minore interesse, per gli appassionati di calcio e non solo. Quindi, come da tradizione, i vari media si stanno preparando a dare la giusta copertura all’evento e in particolare il gruppo Mediaset, che ha ...

Dai Mondiali al Wind Summer Festival : Ilary Blasi asso pigliatutto : Grande confusione a Mediaset sul volto femminile dei Mondiali in Russia: alla fine Ilary Blasi è l'asso pigliatutto. Ad affiancare Nicola Savino e la Gialappa's Band, doveva essere Belen Rodriguez, ma ...