Vela – Il viaggio di Marco : prosegue un’avventura ricca di emozioni e di incontri : Marco Rossato ed il suo viaggio in giro per l’Italia: il racconto Da Nord a Sud grande accoglienza per il velista Marco Rossato, disabile agli arti inferiori, che sta circumnavigando il periplo italiano con la sola compagnia di Muttley, il suo fedele amico a quattro zampe. un’avventura ricca di emozioni quella organizzata dall’associazione “I timonieri sbandati”, iniziata il 22 aprile con la partenza dall’Arsenale di Venezia; un viaggio ...

Due cubesat in viaggio nello spazio profondo : MarCO-A e MarCO-B partiranno alla volta di Marte : Tra meno di un mese la Nasa lancerà i primi cubesat progettati per esplorare lo spazio profondo. I due mini satelliti gemelli sono stati chiamati Mars Cube One o MarCO–A e MarCO-B e sono stati costruiti dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, anche se per i loro creatori sono noti come Wall-E ed Eva, i due protagonisti del celebre film di animazione della Pixar. I cubesat saranno lanciati a bordo della missione Insight, il lander robotizzato ...