Il trailer quasi senza musica di È nata una stella A Star is Born

(Di giovedì 7 giugno 2018) Finalmente è arrivato. Ildell’esordio alla regia di Bradley Cooper con Èuna(Ais), in cui figura anche come sceneggiatore, produttore e protagonista maschile accanto a Lady Gaga, era uno di quelli più attesi dell’anno. Il terzo remake di Èuna(Ais) dalla pellicola del 1937, si misurerà anche con le edizioni del 1954, diretta da George Cukor (la prima a colori, e con Judy Garland nel ruolo principale), e quella del 1976, la più famosa nella memoria popolare, con Barbra Streisand e Kris Kristofferson in chiave rock. Il film arriverà nelle sale il prossimo autunno, in ottobre, e scoprire che il primo filmato di uno dei più famosi drammi a basele contiene pocalascia sorpresi. Soprattutto considerato che la voce è quella di Lady Gaga, cantante convertitasi alla recitazione (per ora televisiva) da pochi anni e ...