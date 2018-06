Il successo “incomprensibile” de La Casa di Carta secondo Pedro Alonso | “C’è un po’ di me

optimaitalia

(Di giovedì 7 giugno 2018) Mentre cresce l'attesa per la terza stagione de Ladi, che però contrariamente ai rumors trapelati negli ultimi giorni non sarà su Netflix prima del 2019, gli attori spagnoli protagonisti della serie, che hanno trovato un'enorme popolarità in mezzo mondo dopo il record di visualizzazioni in streaming, continuano ad interrogarsi sui fattori di un tale inaspettato.In occasione del festival cinematografico di Pollestres, Cinémaplaine, l'attoreha raggiunto l'amico Antoine Ros, produttore e regista presidente della kermesse. L'interprete di Berlino nella serie Lade Papel è stato l'ospite d'onore del festival e ovviamente non poteva non essere oggetto di attenzioni da parte dei media locali che non hanno perso l'occasione per analizzare il fenomeno seriale diventato un cult in pochi mesi.Intervistato dalla testata francese L'independant, ...