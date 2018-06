Il segretario della Lega Trentino | Doppia cittadinanza? Questione da risolvere con

È morto Pierre Carniti - storico sindacalista e segretario della Cisl : Pierre Carniti si è spento all'età di 81 anni nell'ospedale romano dove era ricoverato a causa dell'aggravarsi delle conseguenze di una malattia che lo aveva colpito da tempo. storico sindacalista, aveva guidato i metalmeccanici Cisl prima di diventare segretario generale. Nella sua carriera aveva ricoperto anche il ruolo di Parlamentare europeo e senatore.Continua a leggere

Addio all'ex segretario generale della Cisl Pierre Carniti : Roma, 5 giu. , askanews, E' morto all'età di 81 anni Pierre Carniti, ex segretario generale della Cisl tra il 1979 e il 1985. Parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, Carniti è ...

E' morto Pierre Carniti - storico segretario della Cisl. Aveva 81 anni : L'Aula del Senato ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex leader sindacale - Addio a Pierre Carniti, storico segretario generale della Cisl. Aveva 81 anni. Nasce a Castelleone, nel ...

È morto Pierre Carniti - ex segretario della Cisl : È morto Pierre Carniti, importante sindacalista della Cisl ed ex senatore del PSI; aveva 81 anni. Carniti era nato a Castellone, in provincia di Cremona, il 25 settembre del 1936. Era il nipote della poetessa Alda Merini, che nel 1953 The post È morto Pierre Carniti, ex segretario della Cisl appeared first on Il Post.

Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - leghista della prima ora e Saggio per Napolitano : Ma è l'attività politica, targata Lega Nord, a coinvolgerlo già prima dei 30 anni. Entra in Parlamento nel 1996 e non vi esce più. È, dal 2001 al 2006 e dal 208 al 2013, presidente della commissione ...

Roberto Maroni - la sfida a Matteo Salvini : 'Non può fare il ministro dell'Interno e il segretario della Lega' : E il leghista sceglie il day-after al conferimento dell'incarico a Giuseppe Conte per sganciare la sua bomba politica, rompendo un lungo silenzio. 'Non è un mistero che io fossi contrario a un ...

Lorenzo Fontana - il vicesegretario della Lega : 'Il premier? Penso sia un uomo - spostato un po' di più verso il M5s' : Il premier potrebbe anche essere già stato individuato. La prima conferma arriva da Matteo Salvini , che annuncia come il nome verrà detto prima a Sergio Mattarella . 'Né io né Luigi Di Maio . Questo ...

Medici è il nuovo segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Campania : Lorenzo Medici è il nuovo segretario generale della Cisl Funzione Pubblica Campania. Con la sua elezione la Cisl mette fine ai commissariamenti che hanno segnato l'ultima stagione del sindacato. A ...

La voce della Politica Matera. Ugl Terziario : Carmine Mele eletto all'unanimità segretario Provinciale : Si è svolto a Matera il 1° congresso Provinciale dell'UGL Terziario, dove ha visto, essere eletto all'unanimità Carmine Mele, già reggente Provinciale del settore. Un'affollata assemblea degli ...

Risposta entusiasta degli insegnanti e studenti della Peking University alla visita del segretario generale Xi Jinping : ... producendo continuamente nuove conoscenze, nuove idee, scienza all'avanguardia e tecnologie del domani per fornire un sostegno più forte allo sviluppo nazionale e fare i propri dovuti contributi ...

Governo - il segretario Pd Martina : “Se via libera della direzione a dialogo con M5s - poi referendum tra iscritti” : “Se la direzione del 3 maggio darà il via libera al confronto con i Cinque Stelle penso sia giusto che l’eventuale esito finale di questo lavoro venga valutato anche dalla nostra base nei territori con una consultazione”. Così il segretario reggente del Pd Maurizio Martina apre all’ipotesi del referendum tra gli iscritti intervenendo a L’intervista di Maria Latella su Skytg24. L'articolo Governo, il segretario Pd Martina: ...

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato: ci sono Stati 57 voti a favore e 42 contrari. Pompeo, ex deputato Repubblicano eletto in Kansas, aveva iniziato il suo The post Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato appeared first on Il Post.

Morta in Pakistan - il segretario della comunità : aperta un’inchiesta per capire cosa sia successo : «In Pakistan è stata aperta un’inchiesta per capire cosa realmente sia successo». Lo ha detto Raza Asif, segretario nazionale della comunità Pakistana intervenuto a Brescia, durante una manifestazione, sulla morte di Sana Cheema, la 25enne che voleva sposarsi con un italiano. «Ci sono due versioni contrastanti, c’è chi dice che è stata uccisa ma al...

"L'Ue è il nostro paletto per un'intesa di governo con Di Maio : il M5s sta con Macron?". Parla Fontana - vicesegretario della Lega : "E' molto importante capire dove si posizioneranno i Cinque stelle in Europa: se è vero che stanno tentando la strada dell'alleanza con l'ultraliberista Macron che ha in mente un'idea di Europa diversa dalla nostra. Se si vuol fare un governo insieme, è fondamentale sedersi a un tavolo e discutere di programma, come in Germania. Con punti chiari, nero su bianco e non solo sull'Italia: è fondamentale stabilire il superamento ...