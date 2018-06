Il Premier Conte la settimana prossima dai terremotati di Amatrice e Accuomoli

Il Premier Conte alla Camera : "Posso dire che...?". E Di Maio lo gela con un "no" : Fuorionda del presidente del Consiglio durante il discorso alla Camera, prima della votazione sulla mozione di fiducia al governo

Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone/ Governo - stoccata del Premier : "Anac - risultati deludenti" : Giuseppe Conte contro Raffaele Cantone, stoccata del presidente del Consiglio all'Anac: Governo M5s-Lega, la replica dell'Autorità Nazionale anticorruzione (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 15:48:00 GMT)

'Posso dire che...?' : Di Maio gela con un 'no' il Premier Conte : Gaffe del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , alla Camera. Durante la diretta tv sulla fiducia, il premier chiede il permesso per poter leggere un passaggio del discorso al vice premier Luigi ...

Berlusconi : “Premier Conte? Il suo ruolo nel governo sarà poco più di quello di notaio” : Berlusconi, in campagna elettorale per le amministrative del 10 giugno, rilancia l'alleanza di centrodestra e apre alla Lega: "Mi auguro che la Lega consideri questa coalizione innaturale come una soluzione di emergenza e non come una scelta strategica", ribadendo che il M5S è "inadatto a governare l'Italia".Continua a leggere

Conte a Di Maio con microfono acceso : “questo lo posso dire?”/ Video - gaffe Premier che non trova gli appunti : Le gaffe del Premier Conte: chiede a Di Maio con microfono acceso, "questo lo posso dire?", e la secca replica di Luigi "no". Poi non trova gli appunti del discorso(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:33:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : il Premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni : Il presidente del Consiglio potrebbe recarsi nelle zone colpite dal Terremoto del 2016 già nei prossimi giorni. Martedì lo stesso Conte, durante il suo discorso al Senato, aveva annunciato una visita ufficiale nelle aree del cratere. L'articolo Terremoto Centro Italia: il premier Conte potrebbe visitare le zone colpite nei prossimi giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Ferrovie e cantieri - il Premier Conte rilancia : «Il Sud è centrale» : «Io sono del Sud - ha sottolineato ieri alla Camera il premier Giuseppe Conte - e anche voi vi ricorderete della tragedia del binario unico in cui si sono scontrati due treni: il fatto che non...

Ferrovie e cantieri - il Premier Conte rilancia : 'Il Sud è centrale' : 'Io sono del Sud - ha sottolineato ieri alla Camera il premier Giuseppe Conte - e anche voi vi ricorderete della tragedia del binario unico in cui si sono scontrati due treni: il fatto che non ci sia ...

Conte a Di Maio : «Luigi - questo lo posso dire?» Le gaffe in Aula del Premier. Delrio : non faccia il pupazzo : E la ex ministra del giglio magico: «In politica non ci si improvvisa, il nuovo premier mi è parso un po' in confusione». Eppure il leghista Roberto Calderoli è convinto che Conte ci stupirà: «Non è ...

Scontro tra Premier e Pd sul conflitto di interessi | Sgarbi : "Conte vicepresidente di due vicepresidenti" : Il capogruppo dem Graziano Delrio ha "ricordato" al premier il nome del "Congiunto" di Mattarella ucciso dalla mafia. Gelmini: "Noi

Nato a Conte : dialogo con Mosca - ma le sanzioni rimangono. Premier : vogliamo restare nell'Alleanza : Sì al dialogo con la Russia , ma le sanzioni restano. La Nato e gli Stati Uniti dettano la linea all'indomani delle aperture verso Mosca di Giuseppe Conte in Parlamento - che aveva parlato di una '...

Nato a Conte : dialogo con Mosca - ma le sanzioni rimangono. Premier : vogliamo restare nell'Alleanza : Sì al dialogo con la Russia , ma le sanzioni restano. La Nato e gli Stati Uniti dettano la linea all'indomani delle aperture verso Mosca di Giuseppe Conte in Parlamento - che aveva parlato di una '...

Conte - tutte le cantonate del neo-Premier sul fronte russo - : Nelle pagelle del nuovo governo Conte, in attesa della prova di economia, politica sociale, fisco e immigrazione, si profila già la prima bocciatura, in storia e letteratura russa. Un argomento solo a prima vista irrilevante, visto che è il rapporto con Putin a ...

Camera - seconda fiducia per Conte. Bagarre in Aula sul conflitto di interessi. Il Premier : «Frainteso» : Turismo, infrastrutture, Sud, imprese: i punti contestati al primo posto nell’intervento di Conte. Forza Italia severa sulla posizione di opposizione: «Siamo un centrodestra unito e coeso, loro sono altro. Scontro con Delrio su Piersanti Mattarella