huffingtonpost

: HuffPost: Il populismo edulcorato del Presidente Conte - MPenikas : HuffPost: Il populismo edulcorato del Presidente Conte -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Nel suo discorso al Parlamento ildel consiglioha rivendicato l'orgoglio delle forze politiche della maggioranza di essere qualificate "populiste", definendo il lorocome "l'attitudine della classe dirigente a ascoltare i bisogni della gente."A preoccupare non è certo questa attitudine, tutta da verificare. A preoccupare sono piuttosto due elementi, che accomunano i pur diversi populismi di Movimento 5 stelle e Lega, su cui ilha invece sorvolato.1. M5s e Lega sono forze populiste perché presentano se stesse come unico interprete del popolo. Tutti gli altri, movimenti e partiti, sono usurpatori, illegittimi. Per questo ai loro occhi un qualsiasi governo di cui loro non fossero stati protagonisti, pur sostenuto dal parlamento, sarebbe stato un tradimento della volontà del popolo, dei cittadini, contro cui sollecitare marce ...