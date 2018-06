Il pianeta Terra a portata di mouse

“La terra brucia” : Sabato 16 Giugno a Milano la presentazione del libro che spiega “perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” : Sabato 16 Giugno 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica. Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. ...

“La terra brucia” : perché negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta : Sabato 16 maggio 2018 ore 18.00 presso la Festa di Radio Popolare (Parco Ex Paolo Pini, Via Ippocrate, 20161 Milano) si terrà la presentazione del volume La terra brucia (Hoepli). Insieme all’autore Michael E. Mann saranno presenti Damiano Di Simine, di Legambiente, l’autore della prefazione del volume, Stefano Caserini, Politecnico di Milano e Sylvie Coyaud giornalista scientifica. Il pluripremiato scienziato del clima Michael E. ...

Roma - ai Fori Imperiali Sos per il pianeta - l'installazione artistica per salvare la terra dalla plastica : L'opera fa parte del ciclo, iniziato dall'artista nel 2013, con la fondazione di un nuovo Stato Federale, il Garbage Patch State, il secondo Stato più vasto al mondo con i suoi 16 milioni di kmq, che ...

Il peso dell'umanità sul pianeta Terra : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...

pianeta Terra : Siamo su un frammento di materia su cui brulichiamo notte e giorno in veste di animaletti sapienti che si ritengono i migliori animali in circolazione. Leggi

Astronomia : un pianeta del sistema di Trappist 1 ha un nucleo di ferro come la Terra : Due ricercatori della Columbia University, Gabrielle Englemenn-Suissa e David Kipping, hanno scoperto che uno dei sette pianeti del sistema di Trappist 1 ha un nucleo di ferro molto simile a quello della Terra: lo studio, pubblicato su ArXiv, ha rilevato che il pianeta Trappist 1e è caratterizzato da un’alta probabilità di avere un campo magnetico protettivo generato dal nucleo metallico, simile quindi a quello della Terra. I due esperti ...

pianeta Terra e clima : l’orbita del nostro pianeta si allunga del 5% ogni 405.000 anni : L’orbita terrestre intorno al Sole si allunga del 5% ogni 405.000 anni, grazie all’influenza gravitazionale di Giove e Venere. E questo accade da 215 milioni di anni. E’ quanto rivela uno studio pubblicato su PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), che ha come primo autore autore principale Dennis V. Kent, docente al Dipartimento di Scienze della Terra e dei Pianeti della Rutgers University-New ...

ScienzAperta2018 : incontri con il pianeta Terra all’INGV : Dal 7 al 24 maggio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), apre le porte al pubblico con conferenze, percorsi didattici e proiezioni nelle sedi di Roma, Catania e Palermo. L’occasione, “ScienzAperta – incontri con il Pianeta Terra”, giunta all’ottava edizione. Parliamo di Geofisica è il tema dei percorsi didattici per le scuole, organizzati da lunedì 7 a venerdì 11 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede INGV di Roma. ...

La soluzione dei terrapiattisti : il nostro pianeta funziona come Pac-Man : (Immagine: Ian Cumings/Ikon Images/Getty Images) Grande fermento nella comunità dei terrapiattisti. I sostenitori della balzana teoria secondo la quale il nostro pianeta sarebbe un disco (o un cilindro, per la precisione) fluttuante nello Spazio si sono appena riuniti in un convegno in Inghilterra – la Flat Earth Convention – nel corso del quale hanno partorito un interessante corollario al modello della Terra piatta. Che, a detta loro, ...

Marte : dai batteri di un lago vulcanico della Terra nuovi indizi sulla vita sul pianeta Rosso : Un team di ricercatori dell’University of Colorado Boulder ha sfidato la minaccia di eruzioni, le esalazioni di acido solforico e le ustioni di secondo grado solo per raccogliere campioni di acqua dalla Laguna Caliente, un lago del Vulcano Poás, in Costa Rica. Questo specchio d’acqua è 10 milioni di volte più acido dell’acqua da rubinetto e può raggiungere temperature vicine all’ebollizione. Ricorda anche le antiche fonti termali che ...

Al Villaggio per la Terra oltre 150 mila visitatori tra eventi - laboratori - musica e sport per la difesa del pianeta : Sono oltre 150mila i visitatori del Villaggio per la Terra, che per cinque giorni hanno condiviso sport, musica, laboratori e convegni in nome della tutela del Pianeta e dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Onu. Un’edizione da record per la manifestazione, organizzata da Earth Day Italia e dal Movimento dei Focolari, che dal 21 al 25 aprile ha animato la Terrazza del Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese. Il programma è stato ...

Un luogo fragile e cruciale per la Terra : l’Artico si riscalda più del resto del pianeta : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è presente con proprie stazioni e attività di ricerca in entrambi i poli terrestri. In particolare, nel Circolo Polare Artico, gestisce la base Dirigibile Italia. l’Artico, un luogo fragile e cruciale per la Terra, si sta riscaldando in modo molto maggiore di quanto avvenga nel resto del pianeta. In tale regione molti processi legati al cambiamento climatico possono essere amplificati. Ad esempio, il ...

Giornata della Terra : salvaguardare il pianeta “un impegno non rimandabile” : “salvaguardare il pianeta è un impegno non più rimandabile. Lasciare la Terra migliore di come l’abbiamo trovata è compito della nostra generazione e di una politica che sappia guardare al futuro. #Earthday #GiornatamondialedellaTerra“: lo ha scritto su Twitter Laura Boldrini, parlamentare di Leu. L'articolo Giornata della Terra: salvaguardare il pianeta “un impegno non rimandabile” sembra essere il primo su Meteo ...

Giornata della Terra : “La salvaguardia delle risorse naturali significa rispetto dei popoli che abitano questo pianeta” : “Quest’anno il tema della Giornata mondiale della Terra è la lotta all’inquinamento da plastica, che affligge in particolare i nostri mari al punto che nel 2050 si stima che gli oceani potrebbero contenere più tonnellate di plastica che di pesci. È stato questo uno dei temi trattati nel dicembre scorso all’Assemblea ambientale Onu a Nairobi, dove oltre 200 Paesi si sono impegnati a mettere in campo una serie di azioni per ...