Il papà di Belen ricompare nel clan Rodriguez

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : 'Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful' : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

FABRIZIO CORONA/ Da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi : la decisione dell'ex re dei paparazzi : FABRIZIO CORONA si racconta in tv e oggi a Mattino 5 si ripassano i punti salienti della sua intervista da Belen Rodriguez a Silvia Provvedi: "Speriamo trovi la retta via" dice la Del Santo(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:51:00 GMT)

Fabrizio Corona : età - altezza - peso e figlio Carlos. I ‘segreti’ dell’ex re dei paparazzi ed ex di Belen e Nina Moric : figlio di Gabriella Previtera e Vittorio, e nipote di Puccio, Fabrizio Corona nasce a Catania il 29 marzo 1974 in una famiglia di giornalisti. A 18 anni viene bocciato e il padre – che insieme alla moglie ha fatto parte dell’entourage di Indro Montanelli – lo manda a lavorare in un’agenzia fotografica. È l’inizio della sua fortuna, e dei suoi guai: ”Lì ho capito tantissime cose e ho visto tutte le possibilità di ...

“Santiago - qual è il cognome del tuo papà?”. E la risposta che il bambino dà a Belen è ‘epica’ : Belen? È l’argentina più famosa e chiacchierata d’Italia, sai che novità, e non c’è giorno in cui, grazie ai paparazzi e ai suoi canali social,non si parli di lei. Una delle ultimissime tira in ballo Fabrizio Corona, l’ex fidanzato storico con cui si è riavvicinata di recente, dopo cinque anni di lontananza. Milano: presentazione del nuovo libro del giornalista Gabriele Parpiglia, ‘La porta del cuore’. ...

Belen Rodriguez - la domanda imbarazzante al figlio : 'Come si chiama papà?' - lui fa calare il gelo : Momenti di grande imbarazzo tra Belen Rodriguez e suo figlio Santiago . In un video la showgirl appare con il bambino, figlio di Stefano De Martino , mentre sta disegnando e lo mette alla prova con un ...

Belen si diverte col figlio Santiago : "Come si chiama tuo papà di cognome?" : Il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha conquistato tutti fin dalla nascita e ora la showgirl argentina lo ha voluto "mettere alla prova".Ieri pomeriggio, infatti, mentre i due stavano disegnando, Belen ha "interrogato" il suo bimbo. "Allora Santiago, questa è una prova molto difficile - ha iniziato Belen Rodriguez -. Come si chiama tua mamma? E il cognome?". E dopo le due risposte corrette, è arrivato il momento di passare al papà, ...

Belen Rodriguez - beccata dal paparazzo con il micro-vestito : tradita dal vento - si alza tutto : L'occhio indiscreto dei paparazzi del settimanale Chi hanno beccato Belen Rodriguez in una assolata giornata di svago. La showgirl per l'occasione è uscita di casa con un vestitino molto molto corto, ...

Paparazzi contro Belen Rodriguez : ‘Sputa nel piatto dove ha mangiato’ : “Ci ha usati quando le facevamo comodo”. Questa l’accusa che i Paparazzi rivolgono a Belen Rodriguez dopo l’acceso dibattito che la showgirl ha avuto recentemente con alcuni fotografi sotto casa sua a Milano e che è diventato virale sul web grazie a un video. La bella argentina, infatti, si era infuriata con loro perché – a detta sua – le starebbero rovinando la vita con la continua e ossessiva ingerenza nella ...

Belen Rodriguez attaccata dai paparazzi : "Sputa sul piatto dove ha mangiato!" : Al rapporto di odio e amore che corre tra Belen Rodriguez e i paparazzi ci siamo abituati, ma ultimamente pare che la tensione si sia evidentemente alzata. La dice lunga lo sfogo della showgirl fatto qualche giorno fa in una discussione registrata per la strada, nella quale si scaglia contro i lavoratori delle pagine rosa: "Vi odio, è vero, siete il mio incubo. Io vado dallo psicologo, non riesco a camminare. Io vivo come dentro un film ...

Belen Rodriguez - i paparazzi contro la showgirl argentina : “Ci ha usato” : Belen Rodriguez, è ancora guerra con i paparazzi: i professionisti del settore replicano alle accuse fatte dall’argentina Belen Rodriguez di essere pedinata dai paparazzi è stanca, e la sfuriata contro i fotografi appostati sotto casa sua della scorsa settimana lo conferma. Il settimanale Oggi, però, ha provato a contattare alcuni professionisti del settore che, a […] L'articolo Belen Rodriguez, i paparazzi contro la showgirl ...

Belen Rodriguez fuori di testa per i paparazzi : “Mi state rovinando la vita” - mica come la Hunziker che “va in depressione se non ha i paparazzi fuori” : Belen Rodriguez, Michelle Hunziker Nel suo ennesimo scontro con i paparazzi, che per lavoro non le danno tregua, Belen Rodriguez ha perso nel staffe. E nella sfuriata che ne è seguita ci è finita in mezzo – suo malgrado – anche Michelle Hunziker. “Lei va in depressione se non ha i paparazzi fuori, lei c’ha sempre il sorriso” ha sbottato la showgirl argentina quando qualcuno le ha fatto notare il diverso ...

Belen e Corona paparazzati insieme Video : 2 Come aveva anticipato il settimanale Oggi, Belen e Fabrizio Corona si sono nuovamente incontrati la scorsa settimana in un hotel milanese. Il tutto è stato confermato negli ultimi giorni dalle foto pubblicate e dall'intervista rilasciata alla rivista Chi. Niente paura! La storia tra Belen e Iannone è al sicuro. Infatti tra la showgirl e Corona [Video] non c'è nessun ritorno di fiamma. Come ha dichiarato Belen, tra i due c'è un ...