ilfattoquotidiano

: Per la #GiornataMondialedellAmbiente cambiamo il nostro stile di vita! Un esempio pratico? Smettiamo di usare le bu… - Europarl_IT : Per la #GiornataMondialedellAmbiente cambiamo il nostro stile di vita! Un esempio pratico? Smettiamo di usare le bu… - Cascavel47 : Il nostro stile di vita diventa voto e ci rende responsabili di vittime come Soumaila - Tittipona : RT @Europarl_IT: Per la #GiornataMondialedellAmbiente cambiamo il nostro stile di vita! Un esempio pratico? Smettiamo di usare le buste di… -

(Di giovedì 7 giugno 2018) Se questo sarà un governo ambientalista, lo vedremo e lo speriamo. Però io (e tanti ambientalistime) non riusciamo a star sereni. Non può esistere rispetto dell’ambiente senza accoglienza e solidarietà sociale. Il fenomeno migratorio è strettamente connesso con l’ambiente: non ci sono solo le guerre (causate spesso dal petrolio) a spingere le popolazioni fuori dai paesi di origine, ci sono anche le siccità, le sempre più frequenti catastrofi ambientali, le inondazioni create dal cambiamento climatico. L’UNCCD 2014 Desertification Report stima che entro il 2020, 60 milioni di persone potrebbero spostarsi dalle aree desertificate dell’Africa Sub-Sahariana verso il Nord Africa e l’Europa. A tutte queste persone, il governo del cambiamento cosa risponderà? Tra un aperitivo e l’altro direte loro: “E’ finita la pacchia, restatevene a casa vostra”? Se leggiamo il contratto di governo, ...