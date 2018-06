Il ghiaccio dell' Antartide nasconde tracce di terremoti

ghiaccioli amici della linea - un must per la prova costume : Chili di troppo? Con l’estate in arrivo e la prova costume che incombe, c’è una buona notizia se stai cercando di perdere peso. Per apparire in forma, non sarai costretta a rinunciare ai Ghiaccioli. Infatti, oltre a essere rinfrescanti e gustosi, questi alimenti aiutano a dimagrire. L’ideale è prepararli in casa. All’interno della tua dieta, fai attenzione solo a inserire il ghiacciolo al posto di qualche altro alimento ...

Roma - parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi : “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” : Roma, parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi: “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” Germano ospite di “Pomeriggio Cinque” racconta come una banale discussione per la fila si sia trasformata in un’aggressione in stile Tyson. Continua a leggere L'articolo Roma, parla l’uomo a cui hanno staccato l’orecchio a morsi: “Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria” ...

Roma - parla l'uomo a cui hanno staccato l'orecchio a morsi : 'Ho messo il lobo nel ghiaccio della pescheria' : "Ora sto abbastanza bene, il peggio è passato". Queste le prime parole di Germano , l'uomo a cui lo scorso 16 maggio è stato staccato l'orecchio a morsi durante un'aggressione - in stile Mike Tyson - ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali 2018 : i risultati dei quarti di finale. Impresa della Svizzera : Si è definito il tabellone delle semifinali ai Mondiali di Hockey su ghiaccio in Danimarca. Sui quattro match odierni c’è soltanto una grande sorpresa: l’Impresa della Svizzera con la Finlandia. Per il resto tutto secondo copione. Nella prima sessione una battaglia infinita tra Russia e Canada ha visto spuntarla i canadesi dopo i supplementari (5-4). Avanti per 2-0 con doppio powerplay, i ragazzi della Foglia d’Acero hanno ...

Astronomia : potrebbe esserci vita aliena sotto gli strati di ghiaccio delle lune? : La vita aliena potrebbe esistere al di sotto degli strati di ghiaccio di Europa, luna di Giove, e di altri mondi ghiacciati grazie all’intersezione di energia chimica proveniente dalle sorgenti idrotermali sul fondale oceanico e di antiossidanti che si diffondono da sotto la superficie, secondo quanto suggerito da un nuovo studio. Esistono degli oceani globali al di sotto delle croste ghiacciate di corpi come Europa, Ganimede e Callisto (lune di ...

Artico - la sfida dell'Ong : Trump scolpito nel ghiaccio per dimostrare che il riscaldamento globale esiste : Per mostrare al mondo i cambiamenti nel tempo verrà montata una telecamera che trasmetterà 24 ore su 24 il volto del Presidente. 'Spesso - sostiene Nicolas Prieto , responsabile dell'associazione ...

Hockey ghiaccio - L’ITALIA TORNA IN SERIE A! Arriva la promozione - decisivo il pareggio in extremis della Gran Bretagna con l’Ungheria! : Sulla ruota di Budapest (Ungheria) è uscito il numero dell’Italia. Gli azzurri hanno ottenuto la promozione alla Top Division dei Mondiali di Hockey su ghiaccio nella maniera più rocambolesca possibile. Dopo la vittoria a 2″ dalla fine contro la Slovenia, la Nazionale di Cleyton Beddoes doveva sperare che la Gran Bretagna portasse quanto meno l’incontro con l’Ungheria all’overtime. Così è stato, in un finale a dir ...

VIDEO Hockey ghiaccio - gol dell’Italia a porta vuota contro la Slovenia. Vittoria a 2 secondi dalla fine : L’Italia ha agguantato una Vittoria memorabile ai Mondiali di Prima Divisione di Hockey ghiaccio a Budapest (Ungheria). Quello contro la Slovenia era un vero e proprio spareggio: entrambe le compagini, per restare in corsa per la promozione, avrebbero dovuto vincere entro i 60 minuti regolamentari. Un eventuale successo all’overtime o agli shoot-out si sarebbe infatti rivelato inutile. Per questo motivo la Slovenia, nel finale, ha ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : show dell’Italia! Kazakistan asfaltato 3-0. Gli azzurri si rilanciano per la promozione : La risposta che ci si attendeva dall’Italia è arrivata. Gli azzurri hanno asfaltato il Kazakistan con il risultato di 3-0, rilanciandosi nella corsa alla promozione ai Mondiali di Prima Divisione di Budapest. È stata una prova notevole quella della Nazionale guidata da Cleyton Beddoes, che fin dal 1′ minuto ha imposto il proprio gioco mettendo in difficoltà i kazaki, che fino a questo punto del torneo erano apparsi quasi imbattibili, ...

Ambiente - concentrazioni record di microplastiche nel ghiaccio dell’Artico : oltre 12.000 particelle per litro : Gli esperti dell’Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research (AWI) hanno recentemente trovato le quantità più alte di microplastiche mai misurate nel ghiaccio dell’Artico. I campioni di ghiaccio da 5 regioni dell’Artico contenevano oltre 12.000 particelle di microplastiche per litro di ghiaccio marino. La Dott.ssa Ilka Peeken , prima autrice dello studio, ha spiegato: “Durante il nostro lavoro, abbiamo realizzato che ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il Kazakistan schianta la Gran Bretagna e rimane da solo al comando della classifica : Si è risolto con un netto 6-1 in favore del Kazakistan l’ultimo incontro della seconda giornata dei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest. I kazaki hanno letteralmente schiantato la Gran Bretagna, rimanendo pertanto l’unica formazione a punteggio pieno dopo due partite. I britannici hanno provato a sorprendere anche il Kazakistan, dopo aver fatto lo stesso con la Slovenia, portandosi in vantaggio già dopo ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : sarà la Polonia il primo esame dell’Italia di Cleyton Beddoes : Il giorno del debutto si avvicina. Domani l’Italia inizierà i Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio di Budapest affrontando la Polonia. Un test già fondamentale per cominciare al meglio l’avventura del Gruppo A. Le partecipanti sono sei, inserite in un girone all’italiana: ecco perché gli azzurri non possono permettersi passi falsi, che rischierebbero di complicare il cammino già dopo il primo incontro. In palio, ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il calendario delle partite dell’Italia. Tutti gli orari e le date : Tutto pronto a Budapest per i Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. In palio ci sono due posti per la promozione nella Top Division, quella che assegna il titolo mondiale vero e proprio. Tra le sue squadre in cerca del pass anche l’Italia, che proprio lo scorso anno è retrocessa e che di conseguenza ambisce ad una pronta risalita. Le avversarie sono tutte di spessore. C’è la Slovenia, che è retrocessa anch’essa lo ...

Hockey ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : i convocati dell’Italia - 22 azzurri per la promozione : L’Italia è pronta per disputare i Mondiali Prima Divisione 2018 di Hockey ghiaccio, in programma a Budapest (Ungheria) dal 22 al 28 aprile. La nostra Nazionale partirà con l’obiettivo di conquistare la promozione e se la dovrà vedere con la Polonia, i padroni di casa, Kazakhstan, Gran Bretagna, Slovenia. Questi i 22 azzurri convocati: 14 sono stati confermati rispetto ai Mondiali Top Division dello scorso anno, mentre cinque ...