Il finale di Sense8 a Napoli | video dell’abbraccio della città al cast tra pizza | babà

Incontro col cast di Skam Italia al Biografilm Festival - il programma dal 7 giugno con il finale di Sense8 : Il cast di Skam Italia sarà presente al Biografilm Festival. In occasione della sua quattordicesima edizione, che si terrà a Bologna dal 14-21 giugno 2018, la manifestazione inaugura una settimana prima il progetto Biografilm Series. Si tratta di un progetto che dà luce alla serialità televisiva con innovativi prodotti. Si tiene dal 7 al 14 giugno con due eventi in particolare che attrarranno il pubblico più giovane: da il cast di Skam ...

Il cast di Sense8 riunito per i diritti LGBTQ al Gay Pride anticipa un matrimonio nel finale in arrivo su Netflix (video) : Ancora una volta il cast di Sense8 ha dimostrato di prendere molto seriamente le tematiche affrontate dalla serie Netflix di cui è protagonista: inclusione, fratellanza, diritti umani e civili, rispetto delle diversità, interculturalismo sono i pilastri su cui si è basata la narrazione dello show. A pochi giorni dall'arrivo del finale di serie su Netflix, lo speciale di due ore disponibile dall'8 giugno a conclusione della saga dei Sensate, ...

Sense8 - a Napoli una serata per festeggiare il finale di serie - Video : Un'ultima avventura, per i protagonisti di Sense8, la serie di Netflix che si prepara a salutare il pubblico con un episodio speciale che chiuderà lo show e che sarà disponibile sulla piattaforma da venerdì 8 giugno 2018. Una decisione, quella di Netflix, che è arrivata dopo la marea di proteste dei fan, che proprio non ci stava a vedere concludersi il telefilm senza un finale vero e proprio.Era più o meno un anno fa quando arrivò la notizia ...

Sense8 - finale con evento a Napoli. E gli attori fanno una pizza con Sorbillo : Nel corso dell'evento i partecipanti potranno immergersi nel mondo della serie. Durante le riprese a Napoli il cast di Sense8 ha incontrato Gino Sorbillo , un'istituzione per la città che ha fatto ...

Sense8 torna a Napoli per l’episodio finale - l’8 giugno evento con pizza di Sorbillo e karaoke : come partecipare : Dopo le riprese della scorsa estate che hanno catalizzato l'attenzione di centinaia di cittadini e turisti, Sense8 torna a Napoli con un evento speciale, dedicato al finale della serie che sarà reso disponibile da Netflix in tutto il mondo l'8 giugno. Nella stessa giornata a Napoli va in scena un evento gratuito, ad ingresso libero, per celebrare uno dei tanti posti in cui Sense8 ha preso vita durante le prime due stagioni attraverso le ...

finale napoletano. Sul set di Sense8 - tra Gomorra e L’amica geniale : Il fatto più straordinario è come così tante persone di tutte le età si siano radunate autonomamente, senza nessuna organizzazione, e ora stiano aspettando, stipate in modo più o meno ordinato dietro le transenne. Qualcuno ogni tanto scatta un selfie con gli amici; qualcun altro fa una story per Instagram, raccontando dove si trova. Poi c’è chi all...

Nel video trailer del finale di Sense8 la missione per salvare Wolfgang e tante domande sul futuro : Nuovo trailer per il finale di Sense8: il pubblico attende l'8 giugno per dire addio alla serie delle sorelle Wachowski che non è stata rinnovata da Netflix per una terza stagione a causa del basso riscontro di flussi streaming sulla piattaforma. L'episodio speciale, della durata di due ore, sarà sostanzialmente un film con l'epilogo della storia dei protagonisti per dare una degna conclusione alla saga interrotta troppo presto per mere ragioni ...

Prime foto dal finale di Sense8 - con le scene girate in Italia per l’episodio speciale in arrivo a giugno : Il finale di Sense8 sta per arrivare su Netflix, come preannuncia il gran numero di foto promozionali apparse in rete, che rappresenta un primo sguardo sullo speciale prodotto per dare una conclusione alla serie delle sorelle Wachowski cancellata dopo due stagioni. Per far sì che i fan di Sense8 potessero ottenere perlomeno una degna chiusura della saga dei Sensate, gli otto individui legati da connessioni mentali e minacciati da una ...

Sense8 - l'episodio finale l'8 giugno su Netflix : Sense8 non è l'unica serie originale ad essere stata cancellata dal colosso di streaming. Netflix ha chiuso anche 'The Get Down' di Baz Luhrmann, 'Marco Polo', 'Bloodline', 'Lilyhammer' e 'Hemlock ...

Sense8 - annuncia la data dell’episodio finale : Quando l’anno scorso Netflix aveva preso la decisione di non proseguire con ulteriori stagioni di Sense8, i fan della serie creata dalle sorelle Wachowski erano insorti, scatenando un appello collettivo sui social. Fortunatamente la piattaforma di streaming ha concesso la realizzazione di un ultimo episodio speciale che metta degnamente fine alle intricate vicende dei protagonisti dalla mente intrecciata. E in questi giorni è stato ...

