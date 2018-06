Il dolore di Andy Spade | «Kate | che lottava contro i suoi demoni»

vanityfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Una terribile depressione., 55 anni, negli ultimi anni aveva sofferto molto, lottandoquel demone che, purtroppo, spesso sembra non lasciare scampo. Lo dice oggi il marito, dopo più di 24 ore di silenzio dal tragico ritrovamento del corpo della stilista nel suo appartamento di Park Avenue, New York. E il pensiero non può che non andare ad altri «colleghi» celebri. Alexander McQueen, scomparso nel 2010, e L’Wren Scott, moglie di Mick Jagger, morta suicida nel 2014. «ha sofferto di depressione e ansia per diversi anni. Aveva chiesto aiuto e stava tentando di curare la malattia con l’aiuto di alcuni esperti. Vedeva regolarmente dei medici e assumeva dei farmaci. Ci siamo sentiti la sera prima della sua scomparsa e sembrava felice. Non abbiamo notato alcun segnale, né un possibile avvertimento che potesse far pensare a una cosa del genere. Per noi è stato ...