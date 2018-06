Il documentario “Thank You For The Rain” alla terza edizione dell’Aqua film Festival

sportfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) Protagonista al concorso di cortometraggi ancheYou For TheIlThank You for the Rain (Norvegia/Regno Unito, 2017) della regista norvegese Julia Dahr sulla straordinaria storia di un agricoltore “keniota” che combatte quotidianamente contro i violenti episodi climatici che si abbattono suo villaggio africano sarà presentato in occasione della seconda giornata della 3/adi Aqua, venerdì 8 giugno, alle ore 21.00, presso il cinema Caravaggio (via Paisiello, 24). Ilsarà introdotto dgiornalista Anna Maria Pasetti. Ilè diretto e ideato da Eleonora Vallone. Ilracconta la vita di Kisilu, contadino che dopo aver perso tutto in seguito a una devastante tempesta, ha deciso di creare un movimento con la comunità locale per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici sul territorio. La sua voce è ...