Il capo della Polizia in visita alla Questura di Livorno

Sindaco - predecessore e capo della polizia municipale arrestati nel Napoletano : peculato e frodi negli appalti sui rifiuti : Un terremoto giudiziario che getta ombre, ancora una volta, sull’amministrazione di Grumo Nevano (Napoli). I finanzieri di Giugliano in Campania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del primo cittadino Pietro Chiacchio (già ai domiciliari dopo l’arresto dello scorso anno e sotto processo per corruzione), dell’ex Sindaco Vincenzo Brasiello, attualmente responsabile dei procedimenti per il ...

L’insostenibile informalità del capo della polizia Gabrielli alla parata del 2 giugno : Strette di mano, pacche sulle spalle e sulle guance. A momenti scattava anche il doppio bacio per qualche donna, ma per fortuna non è successo. Il capo della polizia, dott. Franco Gabrielli, sembrava un ministro durante la parata a Roma il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Con modi decisamente informali - anche un po’ troppo per l’occasione - Gabrielli ha sfilato con la giacca in mano e si è concesso il permesso di fermarsi per ...

caporalato - sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani : 5 fermi a Ragusa : Caporalato, sfruttamento della prostituzione e traffico di esseri umani: con queste pesanti accuse la polizia di Rausa ha posto in stato di fermo cinque cittadini romeni. Le indagini sono...

Salvini conferma Gabrielli capo della polizia. «Controlli severi sulle coop dell’accoglienza» : Clima sereno al Viminale: «L’epoca Maroni fu positiva». Ong-scafisti, indagini verso nuovi sviluppi “interessanti”

Amministrative di Corciano. Sara Carmeli - capolista Forza Italia - : 'La casa è un bene che va tutelato dagli attacchi della sinistra' : ... al turismo, l'economia rurale, all'occupazione onde consentire a tutti i cittadini del Comune di Corciano la piena espressione e la potenzialità per un "balzo" in avanti dell'intera economia: ciò è ...

Addio a Carniti - storico capo della Cisl : 18.24 E' morto a Roma, a 81 anni, Pierre Carniti, storico sindacalista della Cisl dal 1979 al 1985. Nato a Castellone (Cremona), era nipote acquisito della poetessa Alda Merini (sposata con Ettore Carniti). Diventato nel 1970 segretario della Fim (organizzazione dei metalmeccanici della Cisl), Carniti era stato anche parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, e senatore, eletto con il Psi, nel 1993 e nel 1994. Il suo decesso è ...

Blitz antidroga della polizia milanese - due gli arresti eccellenti : in manette il capo ultras del Milan : La polizia di Milano ha arrestato 22 persone coinvolte in un traffico di droga, in manette anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter Ventidue arresti, tra cui due personaggi eccellenti legati a Milan e Inter. E’ questo il bilancio del Blitz condotto dalla polizia Milanese che ha portato in manette anche Luca Lucci, capo ultras del club rossonero, e Massimo Mandelli, responsabile degli steward della ...

Elisabetta Trenta - il sospetto sul conflitto di interessi sul ministro della Difesa : 'A capo di una società di soldati mercenari' : Si allunga l'ombra del conflitto d'interessi sul governo Lega-M5s. Nel mirino di Repubblica è finita il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, al momento del giuramento al Quirinale, era ancora ...

Livorno - arrestato capo della protezione civile : Faceva benzina e pagava con la carta del Comune : A Riccardo Stefanini contestati 47 casi di peculato. Secondo gli inquirenti avrebbe usato tra l’altro la carta carburante del Comune per comprarsi la benzina

Balo - provare per credere Dal gol capolavoro al post della maturità : C'era una volta un ragazzone di talento con la testa matta. Uno che magari ti cambiava la partita con una giocata e poi te la faceva perdere con un'espulsione. Uno che alternava prestazioni da ...

A Lega-M5S insieme andrebbe il 90% dei collegi uninominali La sfida della Lega : chiede l’elezione del capo dello Stato : L’Istituto Cattaneo: un patto tra le due forze del «contratto» porterebbe ora a un bonus di seggi consistente, il 15% in più. «Sarebbe un’Italia giallo-verde»

Interrogatori ma non torture - il capo della sicurezza dell’Uruguay si difende : “mai fatto del male a qualcuno” : Miguel Zuluaga, capo della sicurezza della nazionale di calcio dell’Uruguay, ha negato di aver partecipato alle torture perpetrate nell’ultima dittatura del paese Il capo della sicurezza della nazionale di calcio dell’Uruguay, Miguel Zuluaga, ha ammesso la sua partecipazione a Interrogatori dei detenuti durante l’ultima dittatura nel paese (1973-1985), ma ha negato di aver torturato o visto altri farlo, come accusano ...

Boldrini contro Salvini : “Al governo leader maschilisti”. Il capo della Lega : “Ma ancora parli?” : Scontro a distanza tra Laura Boldrini e Matteo Salvini. L'ex presidente della Camera, durante un convegno, ha accusato: "Al governo leader maschilisti".. Pronto il botta e risposta su Twitter: "Ma ancora parla?!", scrive Salvini. "ancora parlo?!? Non è che l'inizio, fattene una ragione", replica Boldrini.Continua a leggere

Matteo Salvini - incontro segreto con il capo della polizia Franco Gabrielli. Dagospia : ha altre idee in mente? : ...viene sganciata all'interno di un articolo del Corriere della Sera in cui si dà conto dei malumori di Matteo Savlini per l'opposizione di Sergio Mattarella a Paolo Savona ministro dell'Economia. Tra ...