Il calcio europeo vale 25 miliardi in ricavi | domina la Premier League

calciomercato Barcellona - Messi : 'Mai in nessun altro club europeo - poi i Newell's Old Boys' : ... verso l'ultimo tango con la sua Spagna dopo quello con il Barcellona: "Mi mancherà - dice Messi - ma mancherà a tutto il mondo del calcio quando smetterà definitivamente. Senza di lui ci sarà un ...

Italia - Criscito : 'Europeo perso per calcioscommesse? Una cicatrice che non andrà mai via' : ... al Genoa ho detto subito sì" Con Criscito è tornato in Nazionale anche Balotelli: "Lo conosco bene, è un buono " prosegue il difensore " Come calciatore è tra i più forti al mondo, può fare solo ...

Da domani al 20 maggio la città di Agropoli ospita il 26° Torneo Europeo di calcio dei Ferrovieri : ... che si aggiunge ai tanti eventi sportivi in programma nel corso di questa primavera ad Agropoli, da tempo sinonimo di sport e divertimento. Un'occasione buona per far conoscere ai tanti atleti che ...

Juventus : la furia bianconera mette in pericolo l'intero calcio europeo ? : Noialtri che quasi tutte le domeniche ci sorbiamo una sintesi delle polemiche cha da mercoledì stanno attraversando il mondo del calcio. C'è una differenza, pero': che in Italia sono le avversarie ...