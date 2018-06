I soldi dei leghisti nascosti in Lussemburgo

Nainggolan contro il padre : "volevo perdonarlo - mi ha chiesto dei soldi"/ Roma - "mi ha voltato le spalle" : Nainggolan contro il padre: "volevo perdonarlo, mi ha chiesto dei soldi", il centrocampista della Roma si è raccontato alla stampa belga sul rapporto col genitore(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Alberto Bonisoli ministro dei Beni culturali : “Più soldi e assunzioni - così rilanceremo la cultura” : Alberto Bonisoli, nuovo ministro dei Beni culturali e turismo, ha pubblicato su Facebook e sul sito del Mibact il discorso tenuto il 2 giugno alla manifestazione del Movimento Cinque Stelle, da cui emergono i presupposti di quella che sarà la sua azione. Più investimenti, revisione della spesa, ascolto degli operatori e fiscalità diversa per il turismo.Continua a leggere

Abramovich e non solo. Così Londra prova a fare a meno dei soldi degli oligarchi russi : Londra. Potrebbe essere a Antibes o potrebbe essere nei Caraibi, fatto sta che Roman Abramovich per ora non è a Londra e, stando alla situazione attuale, potrebbe avere difficoltà a farci ritorno: all’oligarca, presenza famigliare sugli spalti degli stadi a guardare il suo Chelsea, non è stato ancor

Auroville - la città dei sogni dove non esistono i soldi - la politica e la religione : Vivere in armonia con la natura e in pace con gli altri esseri umani. Da questo ideale è partito cinquant'anni fa il progetto di Auroville, una città universale in cui realizzare “l’unità umana”. Nel sud dell’India, circa 2.500 persone vivono senza la necessità del denaro, quasi autosufficienti, in una società basata sulla mutua collaborazione dove la proprietà è collettiva, da usare per il benessere di tutti.Continua a leggere

Pronti a rinunciare a soldi e ferie per il lavoro : il mondo dei 'nativi precari' : Abbiamo parlato di italiani pigri, che non vogliono spostarsi da casa per trovare lavoro o che preferiscono tentare un

Volley - quanti soldi guadagna Wilfredo Leon a Perugia? Il giocatore più pagato al mondo. Gli stipendi dei big - da Zaytsev a Juantorena : Wilfredo Leon si conferma il pallavolista più pagato al mondo con un ingaggio di circa 900mila euro a stagione. Questa la cifra che prevede il contratto firmato con Perugia (biennale con opzione per il terzo anno) e che ha portato in Italia il giocatore più forte in circolazione: l’offerta di Gino Sirci era davvero irrinunciabile per lo schiacciatore che percepiva sostanzialmente un milione di euro allo Zenit Kazan con cui ha vinto quattro ...

Truffa dei 2 euro - allarme resto in moneta/ L'inganno dei soldi stranieri : le città più a rischio : Sono state introdotte nel nostro paese monete del Kenya e della Thailandia simili ai due euro ma che in realtà valgono circa 20 centesimi, la Truffa è dietro l'angolo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:49:00 GMT)

I soldi sporchi degli amici dei calciatori del Napoli - la nuova pista porta ai «paradisi» di Ibiza : Se uno incassa ogni tre giorni 140mila euro, dove li mette i soldi? Su cosa investe? E soprattutto: dove va a investire? È a partire da queste domande che gli inquirenti puntano il...

Omicidio Rosboch : parte dei soldi della truffa investiti in bitcoin : Dalle indagini è emerso che almeno una parte dei 187mila euro truffati a Gloria Rosboch sono stati investiti in bitcoin.Continua a leggere

Si era appropriata dei soldi dei clienti versati per i viaggi? Agente chiede rito abbreviato : CRONACA - Secondo l'accusa aveva sottratto dai fondi dell'agenzia di viaggio che gestiva a Novi , una filiale della Divino Travel, con sede a Verduno, nel cuneese, circa 34 mila euro. Nei guai era ...

Air France - Le Maire : così sparirà. No ricapitalizzazione - non prendiamo soldi dei francesi : Crisi profonda per Air France, per il ministro delle finanze Francese rischierebbe addirittura l'estinzione.