I Mondiali su Rai Radio 1 | oltre 100 ore di programmazione con tutti i match in diretta

Conflitto Kiev-Mosca - l’Ucraina pronta a censurare i Mondiali di Russia : Da Kiev pronti a impedire la trasmissione dell'evento per «rispetto verso le vittime dell'aggressione russa», mentre Mosca rassicura i tifosi che vogliono partecipare. L'articolo Conflitto Kiev-Mosca, l’Ucraina pronta a censurare i Mondiali di Russia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Bob - svelato il calendario preliminare della Coppa del Mondo : a febbraio spazio ai Mondiali di Whistler : Il calendario preliminare della Cdm di bob: otto appuntamenti che culminano con i Mondiali di Whistler del 25 febbraio-10 marzo La FIBT (Federazione Internazionale del bob e skeleton) ha presentato il calendario preliminare della prossima stagione di competizioni del bob che verrà votato nel corso del Congresso che si terrà a Roma alla fine di giugno. La Coppa del Mondo comincerà nella settimana dal 3 al 9 diccembre con un doppio appuntamento ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nella finale maschile tripletta egiziana - 17° Giorgio Micheli : Non si ripetono i fasti della finale femminile di ieri ai Mondiali Youth A di Pentathlon moderno in corso a Caldas da Rainha, in Portogallo: oggi, nella finale maschile, l’unico azzurrino in gara, Giorgio Micheli, si è classificato 17°, mentre l’Italia si è piazzata decima nella classifica a squadre. tripletta degli atleti egiziani, che hanno monopolizzato il podio, vincendo, ovviamente, anche l’oro tra i team. Oro e titolo ...

Pentathlon - Mondiali Youth A Caldas da Rainha 2018 : nelle qualificazioni maschili avanti soltanto Giorgio Micheli : Proseguono a Caldas da Rainha, in Portogallo, i Mondiali Youth A di Pentathlon moderno, riservati agli atleti Under 19, in quello che potrebbe anche essere definito un antipasto dei Giochi Olimpici Giovanili (YOG) che andranno in scena a Buenos Aires nel mese di ottobre. Oggi è stata la volta delle qualificazioni maschili dove, tra i 95 contendenti al via per i 36 posti in finale c’erano anche quattro azzurrini. Purtroppo, a differenza di quanto ...