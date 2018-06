I gay esistono e pure le idiozie

Littizzetto - duro attacco al ministro Fontana : «Le famiglie gay non esistono? E' fermo al Medioevo» : Nella sua ultima puntata di Che tempo che fa Luciana Littizzetto ha preso di mira il neo-ministro per la Famiglia e vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana , che aveva detto che 'le famiglie ...

Roma - senti Nainggolan : “Tutte le donne mi vogliono. I gay? Esistono - ma…” : Roma, senti Nainggolan- Radja Nainggolan, intervistato ai microfoni della tv belga, sul programma “Gert Late Night”, ha sottolineato alcune tematiche extra-calcio, anche piuttosto “elettrizzanti”. “TUTTE LE donne MI VOGLIONO” Il centrocampista giallorosso ha sottolineato: “Tutte mi vogliono, me lo fanno vedere davanti agli occhi. A volte è difficile dire di no. Anche se sono sposato? […] L'articolo ...

Tiziano Ferro contro Ministro Fontana/ “Famiglie gay non esistono? Mi basta smettere di sentirmi invisibile” : Tiziano Ferro contro il Ministro Lorenzo Fontana: "le famiglie gay non esistono? Mi basterebbe smettere di sentirmi invisibile". Critiche al leghista dal mondo LGBT: la difesa di Fedriga(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:54:00 GMT)

"Le famiglie gay non esistono" Ma Salvini stoppa Fontana : Tra Lega e M5s si è già aperto un abisso su unioni civili omosessuali ed aborto. La prima grana del governo giallo-verde esplode a 24 ore dal giuramento al Quirinale, segnando così l'ennesimo record ...

Salvini : stop a clandestini. Fontana : famiglie gay non esistono | : Il neoministro della Famiglia: "Disincentivare aborti, difendere famiglia naturale mentre le arcobaleno per la legge non esistono". Ma il leader leghista frena: "Unioni civili e aborto non in ...

Fontana : famiglie gay non esistono. Salvini : stop a clandestini | : Il neoministro della Famiglia: "Disincentivare aborti, difendere famiglia naturale mentre le arcobaleno per la legge non esistono". Ma il leader leghista frena: "Unioni civili e aborto non in ...

Governo Conte - Fontana ribadisce : "Non esistono le famiglie gay" : Le posizioni del leghista Lorenzo Fontana sull'omosessualità, le famiglie arcobaleno e l'aborto erano note da tempo e avevo già conquistato le prime pagine dei quotidiani italiani e non solo ogni volta che Fontana le aveva espresse pubblicamente. Quelle che fino a pochi giorni fa erano soltanto le posizioni di un deputato leghista qualsiasi, da ieri sono diventate quelle del Ministro per la famiglia e le disabilità. E questo è risultato ...

Famiglie gay non esistono - ministro Fontana : parole strumentalizzate : "Non è stato previsto nulla sul 'contratto' tra Lega e M5s, evidentemente è una polemica strumentale tanto che c'è chi mi ha criticato anche perché vengo da Verona e tifo Hellas Verona di calcio". Lo ...

LORENZO FONTANA - "LE FAMIGLIE gay NON ESISTONO"/ "Aborto? Voglio cercare di dissuadere le donne" : LORENZO FONTANA, "Governo non cambierà legge unioni civili": il neo ministro alla Disabilità e alla Famiglia ha parlato degli obiettivi di Lega e M5s.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 18:04:00 GMT)

Fontana : famiglie gay non esistono. Salvini : sue idee non in contratto - : "Disincentivare aborti, difendere la famiglia naturale mentre quelle arcobaleno per la legge non esistono" sostiene il neoministro della Famiglia e Disabilità. Il vicepremier Salvini assicura: "unioni ...

Governo - Fontana : "Famiglie gay non esistono". Interviene Salvini : Il ministro della Famiglia: "Restringere il diritto all'aborto è un tema che nel Contratto non c'è, credo anche che nella maggioranza non esista una sensibilità di questo tipo. Purtroppo, a mio modo ...

Governo - Fontana : “Famiglie gay non esistono. Più figli - meno aborti”. Salvini : “Le sue idee non sono nel contratto di governo” : Incentivare le nascite e disincentivare gli aborti; sostenere la famiglia, che è “quella naturale”, mentre le famiglie arcobaleno “per la legge non esistono”. Questo in sintesi il pensiero del neoministro della Famiglia e disabilità Lorenzo Fontana, oggi intervistato a giornali unificati da Corriere della Sera, Stampa, Messaggero, Avvenire e Gazzettino. Un intervento multiplo teso da un lato a rassicurare, ...

Lorenzo Fontana : «Le famiglie gay? Non esistono. Ora più bambini e meno aborti» | La replica di Cirinnà : «Esistono eccome - si informi» : Un modello della globalizzazione fatto dai poteri finanziari che disegna un mondo dove non esistono le comunità, e quindi la famiglia che è la prima e più importante comunità della nostra società». ...

Fontana - il neoministro : «Le famiglie gay non esistono». Salvini : «Sono sue idee» : Le famiglie gay? Non esistono. Le dichiarazioni, decisamente forti, arrivano dal neoministro della Famiglia e Disabilità, Lorenzo Fontana, leghista, che intervistato da Corriere della Sera, La...