I fondatori di Whatsapp per uscire da Facebook hanno dovuto pagare 1 | 3 miliardi 

agi

(Di giovedì 7 giugno 2018) L’uscita dei duedi Whatsapp, Brian Acton e Jan Koum, è stata dovuta a disaccordi con- da cui la app era stata comprata - su come ottenere ricavi dalla piattaforma di messaggistica usando i dati degli utenti; e l’abbandono da parte dei due creatori di Whatsapp è costato loro 1,3 miliardi di dollari, riferisce una inchiesta del Wall Street Journal. Che conferma quanto già si sospettava da tempo, dopo il clamoroso addio da parte di Koum lo scorso aprile. Un abbandono che aveva scosso particolarmente l’immagine del social network, in mezzo alla bufera di Cambridge Analytica. E tra le cause ipotizzate, c’era proprio il tema della pubblicità e del modello di business da adottare. Ora fonti del Wall Street Journal confermano che la divergenza sarebbe nata dal rifiuto di Acton e Koum di monetizzare Whatsapp usando ...