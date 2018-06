Holly Marie Combs da Pretty Little Liars a Riverdale dopo le polemiche sul reboot di

optimaitalia

: #PLL #HollyMarieCombs da Pretty Little Liars a #Riverdale dopo le polemiche sul reboot di Streghe?… - OptiMagazine : #PLL #HollyMarieCombs da Pretty Little Liars a #Riverdale dopo le polemiche sul reboot di Streghe?… - NicciMiyano : #BookCon non avete idea di quanti autori avrei incontrato al bookcon Sabaa Cassie Renée Sanderson per citare le pri… - vale_vit87 : RT @ReignOfTheSerie: Holly Marie Combs contro il reboot di Charmed: 'Non chiamate nello show perchè troppo vecchie' -

(Di giovedì 7 giugno 2018)in questi giorni è tornata sulla cresta dell'onda per via dellerelative aldi Streghe ma la dolce mamma di Aria dipresto potrebbe tornare in tv.Nei giorni scorsi si è molto parlato della possibilità che uno dei volti della serie cult Freeform facesse il suo ingresso nel cast dila cancellazione di Life Sentence, in molti hanno pensato a Lucy Hale.A quanto pare, però, non sarà così visto che la stessa attrice ha subito detto no rispondendo ad una serie di domande e commenti sui social, e se ad arrivare sul set di Vancouver fosse proprio.L'attrice in questi giorni è stata molto attiva sui social e non solo per dirsi contraria aldi Streghe e alla possibilità che le attrici "originali" non possano prendere parte al nuovo progetto, ma anche per mettere una serie di like a chi parla ...