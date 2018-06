eurogamer

: Hitman 2 è il nuovo titolo di Warner Bros. Interactive Entertainment! #Hitman2 - Eurogamer_it : Hitman 2 è il nuovo titolo di Warner Bros. Interactive Entertainment! #Hitman2 - WiildBoy : RT @GamesPaladinsIT: WB Games pubblica un tweet per l'annuncio di un nuovo gioco previsto per oggi, sarà Hitman 2? - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: WB Games pubblica un tweet per l'annuncio di un nuovo gioco previsto per oggi, sarà Hitman 2? -

(Di giovedì 7 giugno 2018)e IOhanno presentato con una trasmissione in diretta2, sequel del precedente capitolo della serie che ha come protagonista lo spietato Agente 47.2 includerà nuove ambientazioni sandbox ricche di dettagli da esplorare, e offrirà ai giocatori la libertà di pianificare l'assassinio perfetto: scegliendo in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà possibile scatenare sequenze di eventi sempre nuove e imprevedibili. Il gioco è stato mostrato con un adrenalinico trailer che si conclude con la data d'uscita di2, che sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal 13 novembre 2018.Con2 i giocatori partiranno per un'avventura dal respiro internazionale che li condurrà in tante ambientazioni diverse, tra cui Miami, con i suoi colori e tutto il brivido di una corsa motociclistica. ...