Higuain-Milan | un piano per portare il Pipita in rossonero | rumors

Da Morata a Higuain - basta con le 'balle cosmiche' : Milan - servono plusvalenze! : Prima Morata, poi Higuain e adesso Falcao . La nave sta affondando ma l'orchestrina continua a suonare. Mi tocca constatare che malgrado il mondo intero schernisca colui che teoricamente oggi sarebbe il proprietario del Milan, la UEFA abbia bocciato i cinesi , o finti tali, e che è già iniziato il fuggi fuggi di quei pochi giocatori ...

Calciomercato Milan - altro che Higuain si pensa a Werner in attacco Video : Il Milan sta cercando un attaccante di qualita' per la prossima stagione, dopo le delusioni di Kalinic e André Silva, che non si sono mai ambientati a Milano. Negli ultimi giorni sono stati accostati vari nomi all'attacco rossonero. Si è infatti parlando di Alvaro Morata, reduce da una brutta stagione al Chelsea per lui solo undici reti in Premier League, di Ciro Immobile capocannoniere del nostro campionato con ben ventinove reti, al pari di ...

Higuain - il dopo Juve potrebbe essere a Milano Video : Il valzer degli attaccanti non è ancora partito, ma a Torino si attende un grande attaccante e tutti pensano a riportare Cavani in Italia o, meglio ancora, al centravanti del Chelsea Alvaro Morata [Video]. Anche senza una convocazione ai prossimi mondiali, per portare a casa Morata, primo nome in cima alla lista di Giuseppe Marotta e Fabio Paratici, la Juventus dovra' sborsare non meno di 65 milioni di euro. E allora, tra le varie strategie per ...

Milan - idea Higuain : nuovo affare alla Bonucci. Di mezzo anche Bonaventura : Milan, idea Higuain- Il Milan pensa al futuro e starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Gonzalo Higuain. Un affare sulla falsariga dell’operazione alla Bonucci-De Sciglio. A spiegarlo sono i colleghi di “Oracolo Rossonero”. L’affare Ecco quanto riportato: “ La società rossonera così si è presa del tempo per riflettere per l’affare […] L'articolo Milan, idea Higuain: nuovo ...

Calciomercato : c'è l'apertura della Juve verso i rossoneri - Higuain al Milan? Video : La stagione appena conclusa ha fatto notare che il Milan è sicuramente migliorato rispetto alle stagioni passate, ma sicuramente il reparto offensivo è da rinforzare. Numerosi sono i nomi accostati ai rossoneri e vedremo nel dettaglio chi ha più probabilita' di arrivare al Milan. Ma, prima di tutto, c’è da segnalare una notizia importantissima riportata dal noto portale ‘pianetamilan’, che parla di un sondaggio della dirigenza rossonera per ...

Milan-Werner - spunta la nuova idea. Spifferi Higuain : fantacalcio? : Maldini: "Milan? Nello sport ci sono alti e bassi" incognite - Ora gli ultimi due nomi. Quello di Werner va detto piano: Timo, come detto, non tollera il frastuono, modalità che una volta lo ha ...

Calciomercato Milan - clamoroso inserimento per Higuain e spunta anche l’ipotesi Werner : Calciomercato Milan – E’ un mercato già caldissimo quello per la prossima stagione, in particolar modo un club molto attento è sicuramente il Milan che ha intenzione di costruire una squadra molto competitiva nonostante qualche problema societario ed i ‘paletti’ previsti per il fair play finanziario. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il nome nuovo è quello che porta a Timo Werner, come noto i ...

Milan-Inter-Juve - che giro di punte : il caso Lewandowski tra Icardi e Higuain : Eppure tutto ciò non basta a frenare le indiscrezioni: la Gazzetta dello Sport fa comunque dei nomi importantissimi per i rossoneri come quelli di Immobile , Lazio, , Morata , Chelsea, , Werner , ...

Juve - Marotta : 'Higuain in panchina non è una sorpresa. Sul Milan...' : Beppe Marotta , amministratore delegato e direttore generale della Juventus , ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di Coppa Italia contro il Milan : ' Higuain in panchina non è una sorpresa perchè le partite ormai durano 100 minuti e nel corso della partita l'...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Allegri esclude Higuain - Gattuso conferma Cutrone : All'Olimpico di Roma va in scena la finalissima di Coppa Italia tra Juventus e Milan. I bianconeri cercano il quarto titolo consecutivo, mentre i rossoneri vuole vendicare la sconfitta nella finale di ...

