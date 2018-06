Harry Styles | il gesto che ha fatto durante la leg americana del tour ti renderà ancora

Le maglie di Harry Styles a tema Pride per il mese di giugno : i ricavi a favore di un progetto per ragazzi LGBTQ (foto) : Due speciali maglie di Harry Styles a tema Pride per il mese di giugno: per le settimane a venire, sarà possibile acquistare online sul sito del cantante inglese delle magliette speciali in tema Pride, per celebrare il mese dell'orgoglio gay. Si tratta di due magliette con la celebre stampa del merchandising di Harry Styles "Treat People With Kindness", che per l'occasione presentano i colori dell'arcobaleno, tipici del Gay Pride. È possibile ...

Harry Styles - fish & chips a Londra per Gucci : Lo scorso marzo Harry Styles è stato avvistato in giro per i quartieri a nord di Londra mentre mangiava il più classico dello street food inglese: fish & chips. E ovviamente, non poteva che farlo con il grande stile che lo distingue, tra classico british e dandy contemporaneo. Tuttavia non si trattava di una semplice uscita informale, ma del backstage della nuova campagna Gucci Men’s Tailoring appena svelata dalla griffe, per la quale ...

Il debutto di Harry Styles per Gucci Tailoring 2018 : foto e video dalla nuova campagna pubblicitaria : Il debutto stellare di Harry Styles per Gucci Tailoring 2018, volto della nuova campagna pubblicitaria della nota casa di alta moda italiana: è online da poco il photoshoot realizzato alcune settimane fa a Londra, nei pressi di un Fish & Chips take away di St Albans, cittadina a una quarantina di chilometri dalla capitale inglese. Da sempre grande estimatore di Gucci, tanto che in moltissimi concerti del suo tour ha indossato abiti del ...

Attimi di panico per Harry Styles in Messico a causa di alcuni fan invadenti : minivan assediato e finestrini rotti (foto e video) : Attimi di paura per Harry Styles in Messico, circondato dalle fan agguerrite che per alcuni minuti hanno creato confusione attorno al van con a bordo il cantante. In vista dei concerti in Messico in programma venerdì 1 giugno e sabato 2 giugno al Palacio De Los Deportes, Harry Styles ha alloggiato in un hotel nelle vicinanze. Albergo che è stato presto scoperto dai fan, che hanno raggiunto la struttura e, una volta avvistato il van del ...

Harry Styles in Brasile interrompe il concerto durante Stockholm Syndrome : malore di una fan tra il pubblico (video) : Il Live On Tour di Harry Styles in Brasile ha fatto tappa martedì 29 maggio all'Espaço das Américas di San Paolo: durante la serata, il cantante è stato costretto a interrompere un'esibizione a causa di incidente tra il pubblico. Poco dopo l'inizio del concerto di Harry Styles in Brasile, nel pieno dell'esibizione di Stockholm Syndrome (hit degli One Direction), improvvisamente il cantante si è allontanato dal microfono e ha fatto cenno alla ...

Il talento nascosto di Harry Styles come giocoliere sul palco del Live On Tour in Sud America (video) : L'uomo dai mille talenti: Harry Styles come giocoliere ci sa proprio fare e l'ha dimostrato in diretta sul palco del Live On Tour 2018, che la sera scorsa ha fatto tappa in Brasile, a Rio De Janeiro. Si sa, i concerti di Harry Styles non sono solamente concerti: sono spettacolo a tutti gli effetti, uno show esilarante ricco di fuoriprogramma e siparietti divertenti per intrattenere il pubblico. Protagonista sempre e solo il cantante ...

Harry Styles in Cile impazzisce con il nome di una fan : “Per l’amor del cielo - ti chiamerò Santiago!” (video) : Sembra una maledizione quella dei nomi delle fan per il giovane cantautore inglese: la sera di venerdì 25 maggio, Harry Styles in Cile si è esibito alla Movistar Arena di Santiago, per la seconda data del Live On Tour 2018 in Sud America. Come suo solito, durante il concerto Harry si è divertito ad interagire con il suo pubblico: il rito, durante il suo tour, è quello di festeggiare i compleanni delle fan accorse ai suoi concerti, immancabili ...

Harry Styles in concerto a Buenos Aires - l’invito a una fan rimasta senza biglietto : “Nessun problema - ti facciamo entrare” (foto e video) : Harry Styles in concerto a Buenos Aires per la prima data del tour in Sud America: dopo il successo della tournée in Europa e in Asia, è tempo per il giovane cantautore britannico di calcare i palchi del Nord e Sud America. La sera scorsa, il debutto in Argentina alla DirectTv Arena di Buenos Aires. Durante la permanenza nella capitale argentina, Harry Styles ha incontrato nei pressi di un locale una giovane fan, Anna, purtroppo rimasta senza ...

Harry Styles : vogliamo parlare di quanto è stilosa la sua band? : Ma Harry non è da solo nella missione di offrire agli spettatori uno degli spettacoli più eccentrici ed eleganti che abbiano mai visto: i membri della sua band sono altrettanto stilosi . Ed è di ...

Harry Styles al matrimonio reale? Il cantante special guest del ricevimento di Harry e Meghan : Harry Styles al matrimonio reale come special guest? Secondo quanto riportato nella serata di lunedì 21 maggio dal magazine statunitense Bustle, tra gli ospiti del matrimonio reale vi era anche il cantautore britannico Harry Styles. Impossibile trovare una conferma attraverso fotografie o video amatoriali, in quanto durante il ricevimento di sabato sera scorso è stato vietato l'utilizzo di qualsiasi dispositivo. Eppure, in pausa per alcuni ...

Harry Styles : il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction : "Happy Together" The post Harry Styles: il cantante produrrà una serie sulla sua vita con gli One Direction appeared first on News Mtv Italia.

Happy Together - la serie tv prodotta da Harry Styles basata su fatti realmente accaduti : le ultime indiscrezioni : Si intitola Happy Together, la serie tv prodotta da Harry Styles insieme all'amico e (ora) collega Ben Winston. Stando alle ultime dichiarazioni da parte del produttore e di uno dei protagonisti dello show (Stevens West), tratterà davvero di un'esperienza personale dei due produttori esecutivi! Il debutto di Happy Together è previsto in autunno e a quanto si apprende alcuni episodi della serie tv sono stati girati. Stando alle ultime ...