Hamsik | ecco la maxi offerta cinese | 35 milioni di euro | il capitano vacilla

Napoli - ecco le parole del padre di Hamsik : “ Hamsik è un giocatore del Napoli e si sente tale. Ha ancora tre anni di contratto con gli azzurri e come si svilupperà la cosa è ancora da vedere. Spesso i media si gettano in interpretazioni che non appartengono alla realtà”. Lo ha detto Richard Hamsik , padre del capitano del Napoli , parlando del futuro del figlio a Radio Crc. Hamsik padre ha spiegato anche di sapere della telefonata di Ancelotti al figlio: “Me ne ha parlato ...

Napoli - Hamsik : “mi ha chiamato Ancelotti - ecco cosa farò…” : “Sono un calciatore del Napoli , per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti , confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek Hamsik . Il capitano del Napoli , parlando agli slovacchi di Sport24, ha analizzato il proprio futuro, incerto più che mai in questa estate che si prevede essere ...

