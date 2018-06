Halep-Stephens | Finale Roland Garros 2018 | data | orario | programma e tv

Roland Garros 2018 : Sloane Stephens doma Madison Keys e raggiunge Simona Halep in finale : La statunitense Sloane Stephens (testa di serie n.10 del seeding) raggiunge la rumena Simona Halep nella finale del singolare femminile del Roland Garros 2018. L’americana si è imposta contro la connazionale Madison Keys (testa di serie n.13), nel remake della finale degli US Open 2017, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match dominato dalla 25enne nativa della Florida, abile a sfruttare la sua eccellente ...

Roland Garros : Halep - gioia da numero 1! In finale contro la Stephens : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA E' Halep-Stephens la finale del Roland Garros 2018. A 12 mesi dalla drammatica finale persa contro l'estone Jelena Ostapenko , era avanti 6-4 3-0, , la numero 1 ...

Semifinali Roland Garros : Halep - finale da numero 1! Ora derby Stephens-Keys : tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Penultimo atto nel tabellone femminile del Roland Garros 2018. In campo la semifinale più attesa, quella che mette in palio non solo un posto in finale, ma anche ...

Roland Garros 2018 : Muguruza-Halep sfida per il primato del ranking - Keys-Stephens il remake di Flushing Meadows : E’ tempo di semifinali nel tabellone femminile del Roland Garros 2018. Il Philippe Chatrier è pronto per essere teatro di sfide interessanti, in grado di attirare l’attenzione degli appassionati e dall’esito incerto. Saranno Simona Halep, n.1 del mondo, e Garbine Muguruza (n.3 WTA) a dare il via alle danze in un match dai tanti significati. La rumena, reduce dal successo contro la tedesca Angelique Kerber (testa di serie n.12 ...

Keys-Stephens e Halep-Muguruza - Roland Garros 2018 : il programma delle semifinali. Data - orari e come vederle in tv : Si è definito il tabellone delle semifinali femminili del Roland Garros 2018, secondo Slam stagionale. Da una parte il derby tutto statunitense tra Keys e Stephens, dall’altra il match che mette in palio il numero 1 del ranking: la rumena Simona Halep affronterà la spagnola Garbine Muguruza. Si preannunciano due incontri molto equilibrati e aperti in cui può succedere di tutto, le quattro ragazze possono assolutamente puntare ...