Guatemala | il racconto shock dei vigili del fuoco che si sono ritrovati in mezzo ai Lahar

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 giugno 2018) Erano le 14:30 (ora locale) di domenica 3 giugno quando i soccorritori della 72ª compagnia deidelVolontari di Santa María de Jesús, Sacatepéquez, hanno ricevuto l’allerta dalla Stazione Centrale per l’eruzione del vulcano de Fuego. Eugenio Chávez, José Fernando García e Juan Pérez sidiretti al ponte Las Lajas per cercare di evacuare le persone minacciate dall’eruzione. Chávez era al volante dell’ambulanza che li stava portando sul luogo della catastrofe. Durante il tragitto, i tre hanno osservavano le grandi colonne di cenere che si alzavano dal vulcano. Chávez racconta che, arrivati al ponte, si è diretto verso altri colleghi di un’altra stazione per coordinare il lavoro ma “alcuni secondi dopo qualcuno ha gridato “via, via!” e all’improvviso ho ripreso la mia unità perché la cenere era già a distanza di 50 metri”. Chávez, 36 anni, da 4 vigile del, continua: ...