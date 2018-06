Guatemala | bambina estratta viva dalle macerie Vulcano El Fuego | video | salvata dalle

Guatemala - miracolo nel dramma : 99 morti - bambina salvata dalle ceneri : Si fa sempre più tragico il bilancio delle vittime provocate dall'eruzione del vulcano Fuego in Guatemala : secondo l'ultima cifra fornita dal National Forensic Institute, i...

In Guatemala una bambina è stata messa in salvo dopo essere stata sepolta dalle ceneri del Vulcano del Fuego : Un piccolo miracolo è riemerso dalle ceneri del Vulcano Fuoco, in Guatemala, la cui eruzione ha causato secondo gli ultimi bilanci 75 morti e 200 dispersi. Si tratta di una bambina di pochi mesi, ritrovata dai soccorritori all'interno di una casa.Tra loro, il primo ad accorgersi della bambina è stato l'agente Erick Perez: "Ho sentito la ragazza piangere e sono riuscito a raggiungerla. Sono stato fortunato. Poi l'ho data ai miei ...