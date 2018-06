Guardiola | stai attento! L’agente di Yaya Tourè pronto alla macumba | “conoscerà gli

sportfair

(Di giovedì 7 giugno 2018) L’agente diad affidarsimagia nera per ‘vendicare’ il torto subito dal suo assistito: gli stregoni africani lanceranno una maledizione sul povero? Pepnei prossimi giorni potrebbe essere minacciato da qualcosa di… sovrannaturale. E non stiamo parlando del calciomercato dei cugini del Manchester United. L’allenatore del City sarà il bersaglio di alcuni riti di ‘magia nera’, stando alle dichiarazioni di Dimitri Seluk, agente di. Il manager del centrocampista ivoriano che ha lasciato Manchester al termine di questa stagione, ha rilasciato a Sport24 delle dichiarazioni inequivocabili: “il trattamento dinei confronti dial Manchester City non è un errore, ma un crimine che avrà delle conseguenze. Il tecnico scoprirà cosa sono gli stregoni africani. Ricordatevi queste parole: ...