Grillo vuole salvare i lavoratori dell' Ilva con il reddito di cittadinanza

Beppe Grillo : “Nessuno vuole chiudere l’Ilva di Taranto - vogliamo bonificarla e riconvertirla” : Beppe Grillo in un video pubblicato sul suo Blog sostiene che M5S non vuole chiudere l'Ilva di Taranto ma punta alla riconversione dell'impianto. "Con il reddito di cittadinanza e i fondi europei dedicati, potremmo trasformare il sito produttivo in un Parco Paesistico su modello del bacino del Ruhr oppure in un impianto per rinnovabili".Continua a leggere